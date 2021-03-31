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Винник їде в Білорусь на "Слов'янський базар"? Соцмережі обурені, а співак тре коменти

Сьогодні, 01:19

Винник не єдиний українець в афіші фестивалю

Український співак Олег Винник попався на "зраді" – він заявлений як гість фестивалю "Слов'янського базару" у Білорусі, який пройде влітку 2021 року.

Відповідна інформація розміщена на сайті фестивалю.

Слід зазначити, що у зв'язку з політичною ситуацією в Білорусі, де режим невизнаного президента Лукашенка жорстко придушує протести і розправляється з противниками, бойкотувати "Слов'янський базар" цього року просять самі білоруси. У соцмережах вони звертаються до артистів з різних країн з проханням не брати участі в цьому заході і не підтримувати таким чином злочинний режим.

Прохання не їхати на фестиваль до Білорусі раніше з'явилися і в Instagram Олега Винника, але на цю мить вони вже зникли – залишилися тільки хвалебні коментарі про роботу співака на "Голосі країни". Однак скріни не горять, кілька з них опублікувала Politeka.

Ні сам Олег Винник, ні його прес-служба поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Справедливості заради, слід зауважити, що з українців не тільки Олег Винник є в списках артистів "Слов'янського базару" цього року. Там зазначені Еліна Іващенко і Maruv, а також український ведучий Тимур Мірошниченко.

Тим часом, як пише TUT.by, деякі артисти з інших країн уже заявили, що не збираються брати участі у фестивалі в Білорусі і не знають, яким чином їхні імена опинилися в його афішах.

Нагадаємо, Олег Винник нещодавно став завідувачем кафедри шоу-бізнесу в Київському національному університеті культури і мистецтв, де викладає вже кілька років.

Ми також писали, що Олег Винник розповів, які фото йому шле Павло Зібров.

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скандал Білорусія Слов'янський базар Олег Винник
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