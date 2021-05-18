Вікторія Сміюха з НЕАНГЕЛІВ анонсувала вихід першої сольної пісні

Артистка розсекретила назву своєї першої сольної композиції, а також назвала свій новий псевдонім після розпаду НЕАНГЕЛІВ

VIKTORIA Фото: instagram.com/vikanablack

Слідом за своєю колегою з гурту НЕАНГЕЛИ, Славою Камінською, яка нещодавно випустила свій перший трек, Вікторія Сміюха почала сольну кар'єру.

В Instagram-акаунті дівчина опублікувала анонс своєї першої сольної композиції, яка отримала символічну назву "Мы не ангелы". Шанувальники артистки зможуть почути пісню вже 21 травня.

Вікторія Сміюха Фото: instagram.com/vikanablack

"Чи довго йшла? Чи готова? Нервую? – Недовго (бо всьому свій час)! Готова! Трошки. У моїй творчій кар'єрі я чітко відчувала, коли настане цей момент. І вже цього тижня ви побачите прем'єру, яка, сподіваюся, торкнеться ваших душ так само глибоко, як і моєї", – написала Сміюха в соцмережі.

Дівчина також назвала свій новий псевдонім – VIKTORIA.

Нагадаємо, на початку березня цього року дует НЕАНГЕЛИ припинив своє існування.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися