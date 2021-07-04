Вікторія та Девід Бекхеми святкують 22 роки разом: дивимося їхнє найзворушливіше відео

Знамените британське подружжя Вікторія та Девід Бекхеми святкують річницю весілля – вони одружилися рівно 22 роки тому

Вікторія та Девід Бекхеми святкують річницю весілля / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Вікторія та Девід Бекхеми одружилися в 1999 році. Сьогодні пара святкує 22-ту річницю з того самого щасливого дня в ірландському замку Латтрелстоун. З цього приводу екс-"перчинка" поділилася в Мережі зворушливими сімейними кадрами.

Нагадаємо, що зовсім недавно ми показували, як виглядає будинок Бекхемів за 48 млн грн, в якому вони жили у нульових.

Вікторія Бекхем опублікувала в Instagram-профілі відео, в якому зібрані кадри з Девідом і дітьми. Нагадаємо, що у зіркової пари троє синів і одна донька.

"Я люблю тебе, Девіде. Щасливої річниці!", – коротко написала в пості Вікторія.

Цікаві факти про Вікторію і Девіда Бекхемів

На сьому річницю весілля Вікторія і Девід зробили парні татуювання з написом на івриті

У Девіда також на лівому зап'ясті витатуйоване "Victoria"

Девід та Вікторія Бекхем з дітьми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Спочатку пара жила в США, але в 2013 році сімейство Бекхемів перебралося у Лондон

Девід багато років зберігає записку з номером телефону Вікторії, який вона дала йому при першій зустрічі

Як знаменитості ділять сімейний бюджет, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала дуже рідкісні кадри зі своїм батьком на честь його дня народження.