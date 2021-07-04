Вікторія та Девід Бекхеми святкують 22 роки разом: дивимося їхнє найзворушливіше відео

Вікторія та Девід Бекхеми одружилися в 1999 році. Сьогодні пара святкує 22-ту річницю з того самого щасливого дня в ірландському замку Латтрелстоун. З цього приводу екс-"перчинка" поділилася в Мережі зворушливими сімейними кадрами.
Нагадаємо, що зовсім недавно ми показували, як виглядає будинок Бекхемів за 48 млн грн, в якому вони жили у нульових.
Вікторія Бекхем опублікувала в Instagram-профілі відео, в якому зібрані кадри з Девідом і дітьми. Нагадаємо, що у зіркової пари троє синів і одна донька.
"Я люблю тебе, Девіде. Щасливої річниці!", – коротко написала в пості Вікторія.
Цікаві факти про Вікторію і Девіда Бекхемів
- На сьому річницю весілля Вікторія і Девід зробили парні татуювання з написом на івриті
- У Девіда також на лівому зап'ясті витатуйоване "Victoria"
- Спочатку пара жила в США, але в 2013 році сімейство Бекхемів перебралося у Лондон
- Девід багато років зберігає записку з номером телефону Вікторії, який вона дала йому при першій зустрічі
Як знаменитості ділять сімейний бюджет, дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала дуже рідкісні кадри зі своїм батьком на честь його дня народження.