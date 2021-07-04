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Вікторія та Девід Бекхеми святкують 22 роки разом: дивимося їхнє найзворушливіше відео

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
4 липня, 11:30
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Знамените британське подружжя Вікторія та Девід Бекхеми святкують річницю весілля – вони одружилися рівно 22 роки тому
Вікторія та Девід Бекхеми святкують річницю весілля
Вікторія та Девід Бекхеми святкують річницю весілля / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Вікторія та Девід Бекхеми одружилися в 1999 році. Сьогодні пара святкує 22-ту річницю з того самого щасливого дня в ірландському замку Латтрелстоун. З цього приводу екс-"перчинка" поділилася в Мережі зворушливими сімейними кадрами.

Нагадаємо, що зовсім недавно ми показували, як виглядає будинок Бекхемів за 48 млн грн, в якому вони жили у нульових.

Вікторія Бекхем опублікувала в Instagram-профілі відео, в якому зібрані кадри з Девідом і дітьми. Нагадаємо, що у зіркової пари троє синів і одна донька.

"Я люблю тебе, Девіде. Щасливої річниці!", – коротко написала в пості Вікторія.

Цікаві факти про Вікторію і Девіда Бекхемів

  • На сьому річницю весілля Вікторія і Девід зробили парні татуювання з написом на івриті
  • У Девіда також на лівому зап'ясті витатуйоване "Victoria"

Девід та Вікторія Бекхем з дітьми
Девід та Вікторія Бекхем з дітьми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

  • Спочатку пара жила в США, але в 2013 році сімейство Бекхемів перебралося у Лондон
  • Девід багато років зберігає записку з номером телефону Вікторії, який вона дала йому при першій зустрічі

Як знаменитості ділять сімейний бюджет, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала дуже рідкісні кадри зі своїм батьком на честь його дня народження.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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