Віктор Павлік зізнався, за чий рахунок вони з молодою дружиною зараз живуть

Артист розповів про кризу і відсутність концертів через пандемію COVID-19

Пандемія COVID-19 стала причиною кризи в багатьох сферах життя і бізнесу. Постраждали і музиканти, скасування концертів для яких стало критичним моментом і викликало фінансові труднощі. Так само і у Віктора Павліка, для якого 2020 й видався не просто важким, а трагічним.

Крім скасування безлічі концертів і безгрошів'я, Віктор втратив молодшого сина Павла – музикантові допомагали молитви і його молода дружина, яка знайшла вихід з фінансової кризи. Дівчина активно розвиває свій блог.

"Я в своєму житті більше нічого не вмію робити і нічого не роблю – ніякої нерухомості, заводиків, магазинів, ресторанів, крім як концертувати. Ну а концертів немає. Тому, грубо кажучи, без роботи. Слава Богу, що Катя розвивається як блогер, набирає добре обертів. І це приносить якусь копійку, за яку ми можемо зараз собі дозволити жити", – зізнається Павлік.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, молода дружина Павлика розповіла про фінансові проблеми пари.

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