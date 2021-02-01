Віктор Павлік зізнався, за чий рахунок вони з молодою дружиною зараз живуть
Артист розповів про кризу і відсутність концертів через пандемію COVID-19
Пандемія COVID-19 стала причиною кризи в багатьох сферах життя і бізнесу. Постраждали і музиканти, скасування концертів для яких стало критичним моментом і викликало фінансові труднощі. Так само і у Віктора Павліка, для якого 2020 й видався не просто важким, а трагічним.
Крім скасування безлічі концертів і безгрошів'я, Віктор втратив молодшого сина Павла – музикантові допомагали молитви і його молода дружина, яка знайшла вихід з фінансової кризи. Дівчина активно розвиває свій блог.
"Я в своєму житті більше нічого не вмію робити і нічого не роблю – ніякої нерухомості, заводиків, магазинів, ресторанів, крім як концертувати. Ну а концертів немає. Тому, грубо кажучи, без роботи. Слава Богу, що Катя розвивається як блогер, набирає добре обертів. І це приносить якусь копійку, за яку ми можемо зараз собі дозволити жити", – зізнається Павлік.
Нагадаємо, молода дружина Павлика розповіла про фінансові проблеми пари.
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