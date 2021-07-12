Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Спорт Life Лайфхакер Техно

Канни-2021

З ким Том Круз

Стан МакSим

Atlas Weekend

Найдорожче

Розбірки Джеджули
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Віктор Павлік про батьківство в 55: Раніше був легковажним, зараз відчуваю подвійну відповідальність

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
12 липня, 18:14
Копіювати лінк
Артист в свої 55 років вчетверте став батьком. Перша дитина Павліка, син Олександр, народився в 1984 році, коли співакові було всього 19 років
Віктор Павлік заявив, що раніше був більш легковажним і творчим
Віктор Павлік заявив, що раніше був більш легковажним і творчим / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік, молода дружина якого вперше показала, як виписувалася з пологового будинку, заявив, що раніше він був "більш творчою і легковажною людиною", а зараз став більш відповідальним батьком.

Син Павла, Олександр, народився в 1984 році, коли артисту було всього 19 років.

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер у голові. Можна сказати, був творчою та навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків: Давида, Вадима та наймолодшу — Аміну. Виходить, мої внуки старші за сина, – розповів Павлик в інтерв'ю "Фактам".

Віктор Павлік з сином Олександром
Віктор Павлік з сином Олександром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Крім Олександра у Віктора є дочка Христина, яка народилася в 1987 році. У артиста також був син Павло, який пішов з життя в серпні минулого року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Йому був всього 21 рік.

Четверта дитина Віктора Павліка народилася 15 червня цього року. Матір'ю дитини є нинішня дружина Віктора Павліка, його концертна директорка, Катерина Репяхова. Дівчині нещодавно виповнилося 27 років, вона на 28 з половиною років молодша за артиста.

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка поділилася першою фотографією новонародженого сина.

Дивіться інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Подорожувати за кордон бюджетно — реально!
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

В Каннах показали український фільм "Бабин Яр. Контекст"

Дізнатися більше
Цитата дня

У гурта "ВІА Гра" було багато гарних пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені дуже шкода, що все це з усіма нами сталося.

Анна Сєдокова співачка
Більше зізнать від Ані
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Пити стакан теплої води натщесерце
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти