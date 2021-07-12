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Віктор Бронюк заспівав про Лільку і спробував себе в ролі айтішника

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 липня, 17:07
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Лідер гурту "ТІК" презентував новий трек і розповів про нові таланти, які відкрив в собі на карантині
Віктор Бронюк
Віктор Бронюк / Фото: пресслужба

Співак Віктор Бронюк, який схуд на 30 кілограмів, презентував перший з моменту початку карантину трек. Пісня отримала вельми запам'ятовується і кумедну назву – "Лілька". За словами артиста, дівчата з "асоціації Лілек" до нього часто зверталися з проханням написати пісню на честь їхнього імені. Заради презентації треку Віктор Бронюк перервав свій відпочинок в Болгарії та повернувся на батьківщину.

У підсумку "Лілька" вийшла дуже запальною і романтичною піснею про літній відпочинок і кохання.

Музикант зізнався, що вже вісім років проводить разом з сім'єю літо в сонячній Болгарії, цей рік не став винятком.

"Щоліта ми їдемо туди майже на все літо з дітьми. Дуже комфортна країна для відпочинку. Тепле море, рибалка, прогулянки... Дружина займається всіма оргпитаннями, планує екскурсії. Можемо вже друзям розповідати, де краще відпочивати. Ми щороку відкриваємо для себе щось новеньке в цій країні. Торік ловили крабів, каталися на бананах, а в цей раз ходили в музей "Стародавні купальні". Він відомий ще з античних часів", – розповів лідер гурту "ТІК".

Віктор Бронюк з дітьми на відпочинку
Віктор Бронюк з дітьми на відпочинку / Фото: пресслужба

А ще Бронюк розповів, що в Болгарії не дотримуються маскового режиму.

"На пляжі в масках там ніхто не ходить. Але якщо всього боятися, це перетворитися в параною. Потрібно вчитися жити з обмеженнями карантину, менше цілуватися, мити руки, а зараз це норма і не потрібно на це звертати увагу", – сказав співак.

При цьому до вакцинації Віктор ставиться позитивно.

"У світовій історії є багато прикладів, коли вакцина допомагала ліквідувати епідемії. Хороша вакцина потрібна, але важливо провести дослідження, все перевірити. Думаю, що ми будемо вакцинуватися, не знаю, якою вакциною, хочеться тією, яка сертифікована у світі, щоб можна було без обмежень подорожувати", – сказав Віктор Бронюк.

А ще артист зізнався, що спробував себе на карантині в новій іпостасі, в ролі айтішника. Бронюк розробив мобільний додаток для однієї відомої компанії, а його дружина отримує третю вищу освіту на факультеті психології.

Раніше Оля Полякова презентувала яскравий кліп, в якому, за сюжетом, її клонували китайці.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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