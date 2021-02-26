"Вiч-на-вiч": дует TVORCHI презентували новий сингл та закликали не губити себе

Група також анонсувала новий альбом

Група TVORCHI, яка потрапила в скандал на Нацвідборі на "Євробачення-2020", представила свій перший у 2021 році сингл. Ним музиканти вирішили привернути увагу до питання самоідентифікації в світі соціальних ролей і масок. Трек отримав назву "Віч-на-Віч" і його вже можна послухати онлайн.

Хлопці з Тернополя, що за короткий період часу здобули своєю музикою визнання та прихильність багатотисячної аудиторії з різних куточків світу, сьогодні транслюють соціальний детокс.

TVORCHI Фото: прес-служба

"Ми одягнули нашу Instagram-сторінку в біле, і їй це дуже личить. Знаєте, як буває, коли мчиш центральною дорогою мегаполісу, де на тебе зі всіх сторін дивляться рекламні щити, і ти губишся у цьому потоці, – так іноді люди губляться у світі соцмереж і втрачають себе", – поділилися TVORCHI.

TVORCHI

Фото: прес-служба

Артисти розповіли, що вперше відчули на собі тиск помилкової самоідентифікації, коли ще навчалися у медичному університеті, а мріяли співати.

Пізніше це повторилося, разом з першим успіхом у столиці: "Так багато патернів навколо, так багато маркетингу, рекомендацій. Якщо вчасно не зазирнути в себе, є всі шанси стати чиєюсь реплікою. Наша пісня "Віч-на-віч" – вона про любов, але не тільки до когось, а ще й до себе і своєї особистості".

Сингл "Віч-на-віч" увійде до нового альбому креаторiв TVORCHI, реліз якого планується у цьому році. Також артисти анонсували зйомки кліпу на свою пісню, підготовка до яких триває вже зараз. "Вiч-на-віч" доступна для скачування на всіх музичних платформах. Ви також можете послухати трек за посиланням.

Нагадаємо, що раніше O.TORVALD представили кліп до 16-річчя групи в незвичайному форматі.

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