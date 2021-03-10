Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Віра Брежнєва з фігурою "18-річної дівчинки" розкрила дві умови стрункості

Сьогодні, 11:42

Зірка похвалилася знімком у короткій чорній сукні

Відома співачка Віра Брежнєва, яка виїхала жити і працювати у Росію, на своїй сторінці в Instagram назвала дві головні умови ідеальної фігури.

"Графік наповнюється, швидкість збільшується, кількість сну зменшується, але за минулий рік я навчилася найголовнішого – насолоджуватися моментом. Не поспішати, не переживати, а смакувати його на повну", – написала 39-річна зірка під знімком, на якому вона позує в короткій чорній сукні.

Фото: instagram.com/ververa

Це фото почали коментувати шанувальники Брежнєвої. Багато з них зазначили, що в артистки ідеальна фігура, як у "18-річної дівчини".

"Красуня", "Просто шикарна", "Виглядаєте на 18 років", "Фігура, як у дівчати", – пишуть вони.

Читайте також:
Віра Брежнєва єхидно відповіла на коммент хейтера про її шлюб: "Юрочка, вам не дають?"

У свою чергу, Віра розкрила секрет стрункості – "(правильне – Ред.) харчування і спорт".

"Молодчинка. Все, додаю до себе на екран для мотивації!" – додала фанатка під ніком mtv.toma.

Нагадаємо, раніше ми показували, як змінювалася зовнішність співачки.

До речі, не пропустіть календар весняних свят, де можна вибрати класний подарунок для близьких і коханих людей.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Віра Брежнєва єхидно відповіла на коммент хейтера про її шлюб: "Юрочка, вам не дають?" Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки 11-річна дочка Віри Брежнєвої вперше знялася для глянцю: фото Як постарів Меладзе! Фани переплутали Костянтина з Леонідом Брежнєвим (фото)
фото фігура Віра Брежнєва
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Зодиак: самые пьющие знаки
Зодиак: самые пьющие знаки
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини

Популярні статті

Сьогодні, 10:26Смачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

Вчора, 18:50Зірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

Вчора, 18:06Смачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

Вчора, 13:45Зірково

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

8 березняЗірково

"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

8 березняСмачно

Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

8 березняФаново

Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

8 березняЗірково

Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

8 березняЗірково

Головне з інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі

8 березняСмачно

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

8 березняEvents

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

8 березняПсихо

Прикольний гороскоп на сьогодні 8 Березня для жінок: у Близнят все двоїться, але Стрільці не промахнуться

7 березняФаново

Масляна-2021: привітання та листівки

7 березняФаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

7 березняEvents

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

Новини партнерів

После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Поножовщина и другие трагические судьбы детей-актеров "Ералаша"
Поножовщина и другие трагические судьбы детей-актеров "Ералаша"
Блюда на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов
Блюда на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Олег Винник прокоментував, чому приховує свою кохану
Олег Винник прокоментував, чому приховує свою кохану

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти