Віра Брежнєва з фігурою "18-річної дівчинки" розкрила дві умови стрункості

Зірка похвалилася знімком у короткій чорній сукні

Відома співачка Віра Брежнєва, яка виїхала жити і працювати у Росію, на своїй сторінці в Instagram назвала дві головні умови ідеальної фігури.

"Графік наповнюється, швидкість збільшується, кількість сну зменшується, але за минулий рік я навчилася найголовнішого – насолоджуватися моментом. Не поспішати, не переживати, а смакувати його на повну", – написала 39-річна зірка під знімком, на якому вона позує в короткій чорній сукні.

Фото: instagram.com/ververa

Це фото почали коментувати шанувальники Брежнєвої. Багато з них зазначили, що в артистки ідеальна фігура, як у "18-річної дівчини".

"Красуня", "Просто шикарна", "Виглядаєте на 18 років", "Фігура, як у дівчати", – пишуть вони.

У свою чергу, Віра розкрила секрет стрункості – "(правильне – Ред.) харчування і спорт".

"Молодчинка. Все, додаю до себе на екран для мотивації!" – додала фанатка під ніком mtv.toma.

Нагадаємо, раніше ми показували, як змінювалася зовнішність співачки.

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