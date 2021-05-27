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Віра Брежнєва зізналася, як її обзивали в дитинстві: Я ображалась, але це прикольно

Сьогодні, 08:00

Екссолістка української групи "ВІА Гра" зробила відверте зізнання. Виявляється, у дитинстві її цькували

Фото: instagram.com/ververa

Популярна співачка й екссолістка української групи "ВІА Гра", яка виїхала на заробітки в Росію, розповіла про те, як її цькували в дитинстві.

Оскільки майбутня зірка естради до 21 року носила окуляри, її постійно обзивали очкариком.

"Я ображалася, – розповідає Брежнєва журналістам газети Собеседник. – Але вважала, що це прикольно – носити окуляри. Тепер дивлюся на людей в окулярах, і вони мені подобаються!"

Співачка зробила собі лазерну операцію, щойно заробила перші гроші. Результатом вона задоволена. Втім, зізнається: останнім часом стала гірше бачити. У всьому звинувачує пологи і роботу.

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"Нині зір знову трошки впав, – скаржиться 39-річна Віра Брежнєва. – Пологи, стрес, робота... Плюс софіти дуже сильно псують зір".

Поки артистка до лікарів не звертається. Сподівається, що вдасться обійтися без операції.

Раніше стало відомо, що Вєрка Сердючка і Віра Брежнєва проведуть один з випусків "Орла і решки".

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