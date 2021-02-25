Віра Брежнєва єхидно відповіла на коммент хейтера про її шлюб: "Юрочка, вам не дають?"

Співачка підійшла до ситуації з гумором

Сьогодні російська співачка Віра Брежнєва, якій нещодавно виповнилося 39 років, опублікувала в Instagram уривок зі свого недавнього концерту. Але поряд з захопленою реакцією її шанувальників, просочився і нетактовний коментар від хейтера.

Вірі Брежнєвій нерідко адресують засудження, що її щасливе сімейне життя з Костянтином Меладзе було побудоване на стражданнях його ексдружини. Ось і один чоловік спробував "підколоти" співачку. Однак, артистка сміливо і з гумором відреагувала на глузування.

Віра Брежнєва Фото: instagram.com/ververa

"Жила-була дівчина, золотисті коси. Жила-була зі старим і співала лохам про похання", – написав підписник співачки.

"Юрочка, вам не дають ?! Або в чому справа?", – написала Віра Брежнєва, викликавши схвальну реакцію своїх шанувальників.

Скріншот Instagram

Віра Брежнєва вийшла заміж за Костянтина Меладзе у 2015 році. При цьому, продюсер старший за неї на 19 років.

Раніше повідомлялося, що 11-річна дочка Віри Брежнєвої вперше знялася для глянцю.

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