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Ведучі телеканалу "Україна" влаштували флешмоб спонтанного прояву доброти

Сьогодні, 17:53

День спонтанного прояву доброти відзначають 17 лютого

У День спонтанного прояву доброти, який у світі відзначають 17 лютого, ведучі телеканалу "Україна" запустили флешмоб #ЗробиДобруСправу і власним прикладом продемонстрували, як легко примножувати добро.

Ланцюжок добрих справ почала Анна Панова. Телеведуча вирішила відправити речі зі свого гардеробу жінкам, постраждалим від домашнього насильства. Вона також закликала колег і друзів у соціальній мережі безкорисливо зробити добрі справи.

Ведуча Анна Панова
Ведуча Анна Панова
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Ви можете стати для когось чарівником: почастуєте колег печивом власного виробництва, подаруйте незнайомцю горщик з квітами, оплатіть покупки в магазині літній людині. Ідей для добрих і безкорисливих справ – безліч! Діліться своїми вчинками і відзначайте хештег #ЗробиДобруСправу. Разом ми можемо примножити добро!" – написала в пості Анна Панова.

Підтримав флешмоб добрих справ і телеведучий Олег Панюта. Разом зі своєю сім'єю він приготував різні смаколики, якими пригостять людей похилого віку.

Телеведучий Олег Панюта
Телеведучий Олег Панюта
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Із задоволенням приєднуюся до ініціативи. І не сам – з дівчатками: дружина швиденько наворожила зефір, виправила всі мої огріхи з печивом. І Анічка теж не стояла осторонь. Відправляємо смакоту в будинок людей похилого віку в Переяслав Київської області. Приєднуйтесь! Творити добро – дуже просто. Це надихає!" – розповів Олег Панюта.

Перебрати свою бібліотеку і подарувати книги своїм друзям в соціальних мережах вирішила Марія Мельник. Примірники розійшлися миттєво, а заряд позитиву на весь день отримали, як підписники, так і сама телеведуча.

Телеведуча Марія Мельник
Телеведуча Марія Мельник
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Як на мене, це велике щастя викликати посмішку і зробити для когось день трохи кращим. Я вирішила порадувати людей, даруючи книги. Як приємно, коли за 30 секунд вже все роздала, а люди були так здивовані і раді. Спасибі всім! Крутий день! Ти віддаєш, а до тебе прибуває", – зазначила Марія Мельник.

А її колега Григорій Герман зробив приємний сюрприз незнайомцю – почистив від снігу автомобіль.

Телеведучий Григорій Герман
Телеведучий Григорій Герман
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Якщо ви вирішили почистити чужу машину – робіть це акуратно і залиште записку, яка пояснює, що сталося. Поставте себе на місце власника авто. Страшно це – ви виходите, а хтось чіпав вашу машину. Більше добрих справ! Більше добра!" – зазначив ведучий.

Добрими справами флешмоб підтримав також Віталій Шкільний. Він висловив слова подяки громадській організації його рідного міста Біла Церква.

Телеведучий Віталій Школьний
Телеведучий Віталій Школьний
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Максим Сікора з друзями допоміг дітям, які борються з онкозахворюваннями.

Телеведучий Максим Сікора
Телеведучий Максим Сікора
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як і відомі колеги, телеведуча Ольга Грицик переконана, що День доброти має започаткувати традицію робити спонтанні добрі вчинки щодня.

Телеведуча Ольга Грицик
Телеведуча Ольга Грицик
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Це не означає, що добрим треба бути тільки в певні дні, але це хороший привід провести аудит. Я вибрала "ледачий" спосіб – щомісяця перераховувати свою умовну "десятину" тим, хто потребує підтримки. Три обов'язкових напрямки – це військові, оберігають нас на Сході, люди, які борються з важкими хворобами і тварини, які постраждали від людської жорстокості. І я вдячна, що можу допомагати", – поділилася Ольга Грицик.

Тим часом ведущий "Ранку з Україною" з'явиться в нових серіях "Реальною містики".

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Джерело: Сьогодні
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