"Веде найважчу битву за здоров'я": нові подробиці про стан принца Філіпа

Герцога Единбурзького днями перевели в іншу лікарню

Уже кілька тижнів принц Філіп знаходиться в лікарні. Днями його перевели в іншу клинку і повідомлялося, що чоловік Єлизавети II пройде обстеження серця.

Виданню Daily Star з посиланням на джерело з королівського палацу стало відомо, що зараз вся сім'я молиться за здоров'я 99-річного принца Філіпа.

"Він веде найважчу битву за здоров'я, продовжуючи своє найдовше в історії перебування в лікарні через інфекцію. 99-річний герцог лікується від серцевого нападу", – сказано в повідомленні.

Принц Філіп Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Букінгемський палац повідомив, що у принца Філіпа інфекція , Але більше інформації не було.

Сім'я герцога Единбурзького майже ніяк не коментує його стан здоров'я. Принц Вільям дав невеликий коментар і повідомив, що принц Філіп у порядку. При цьому ЗМІ сфотографували принца Чарльза, коли він відвідував батька і зазначили, що він вийшов з лікарні дуже сумним.

Раніше ми повідомляли, що принц Гаррі готується повернутися до Лондона , якщо герцогу Единбурзькому стане гірше.

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