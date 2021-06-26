У свідоцтві про народження Лілібет Меган Маркл вказана без королівського титулу

4 червня Меган Маркл народила другу дитину. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор, на честь королеви Єлизавети II і принцеси Діани

У свідоцтві про народження Лілібет її матір Меган Маркл вказана без королівського титулу / Фото: Скріншот з YouTube

На початку червня у принца Гаррі і Меган Маркл з'явилася дочка – її назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор. Це друга дитина герцогів Сассекських. Дівчинка народилася в США і автоматично отримала подвійне громадянство.

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У свідоцтві про народження, опублікованому виданням TMZ, Меган Маркл вказана без королівського титулу. Документ датований 23 червня, виданий в окрузі міста Санта-Барбара (Каліфорнія).

На скріншоті можна побачити, що в графі "мати" герцогиня Сассекська вказана без королівського титулу – як Rachel Meghan Markle, а її чоловік, принц Гаррі записаний як його королівська високість герцог Сассекський

Скріншот: tmz.com

Лілібет – це данина поваги бабусі Гаррі, королеві Єлизаветі II. Саме так в дитинстві називали Її Величність. На знак любові до свого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні, королева поклала в його труну листівку, яку теж підписала "Лілібет". Вважалося, що Філіп був останньою людиною в житті королеви, який називав її цим ім'ям.

Про те, що Меган і Гаррі чекають на другу дитину, стало відомо 14 лютого. Лілі – восьма в черзі на престол після принца Чарльза, принца Вільяма, трьох дітей Вільяма – Джорджа, Шарлотти та Луї, принца Гаррі та свого старшого брата – Арчі Маунтбеттена-Віндзора. Його Меган народила у травні 2019-го.

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Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принца Гаррі можуть позбавити титулів.