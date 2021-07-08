У США помер актор і режисер Роберт Дауні

Прах режисера буде розвіяний сім'єю на Рокавей-Біч біля пабу Gildea, де він "розтратив свою молодість"

Роберт Дауні з сином Робертом Дауні-молодшим / колаж "Сьогодні"

У Сполучених Штатах на 86-му році життя помер актор і режисер Роберт Дауні-старший, батько голлівудського актора Роберта Дауні-молодшого.

Про це з посиланням на його дружину Розмарі Роджерс і сина, повідомила Daily News.



Дауні-старший останні п'ять років боровся з хворобою Паркінсона, він помер у себе вдома в оточенні сім'ї.

Смерть батька вже прокоментував Роберт Дауні-молодший, заявивши, що буде сумувати за ним завжди.

"Минулої ночі тато мирно помер уві сні після багатьох років страждань від хвороби Паркінсона. Він був справжнім незалежним режисером і весь час залишався неймовырно оптимістичним", – написав син у Instagram.

Він також висловив співчуття своїй мачусі Розмарі Роджерс, назвавши її "святою".

"За підрахунками моєї мачухи, вони були щасливі в шлюбі трохи більше 2000 років. Розмарі Роджерс-Дауні, ти свята, і наші думки і молитви з тобою", – написав актор.

Прах Дауні-старшого буде розвіяний сім'єю на Рокавей-Біч біля пабу Gildea, де, як часто повторював актор, він розтратив свою молодість.

Чим відомий Роберт Дауні-старший

Роберт Дауні народився 24 червня 1935 року в США. Популярність прийшла до нього як до режисера після комедії "Патні Своп", що висміювала рекламну індустрію Нью-Йорка, яка вийшла на екрани в 1969 році. У 2016 році цю стрічку навіть включили до Національного реєстру Бібліотеки конгресу.



У 1970 році режисер зняв фільм "Загін", де відбувся дебют у кіно його сина Роберта Дауні-молодшого.

Крім режисури Дауні-старший знімався як актор – серед найвідоміших фільмів з його участю – "Ночі в стилі бугі" і "Магнолія".

Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що на 82-му році життя від наслідків коронавірусної інфекції помер російський актор і оскароносний режисер Володимир Меньшов.

Ми також писали, що 16 червня у Мумбаї помер індійський актор Чандрашекхар Вайда, найбільш відомий на пострадянському просторі за роллю у фільмі "Танцівник диско", що вийшов у 1982 році.