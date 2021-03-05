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У спецвипуску "Ранку з Україною" до 8 Березня Анатолій Анатоліч з сім'єю розсекретять стать майбутньої дитини

Сьогодні, 15:48

Таємний конверт вже передали в студію телеканалу

У святковому ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", присвяченому Міжнародному жіночому дню, на глядачів чекає особливий сюрприз. У студії з'явиться вся сім'я ведучого шоу Анатолія Анатоліча, щоб разом з усією країною дізнатися стать їхньої майбутньої дитини.

Дивіться 5 найоригінальніших подарунків до 8 Березня і не тільки.

Ведучий Анатолій Анатоліч з сім'єю
Ведучий Анатолій Анатоліч з сім'єю
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

8 березня о 7:00 телеканал "Україна" покаже спеціальний випуск програми "Ранок з Україною". Цього ранку ефір проведуть популярні ведучі Анатолій Анатоліч, Григорій Герман і Володимир Остапчук. Чоловіки влаштують жінкам справжнє свято і подарують безліч приємних сюрпризів. Особливим цей випуск буде і для сім'ї постійного ведучого шоу Анатолія Анатоліча.

"8 березня з дочками, дружиною і всією країною в прямому ефірі ми дізнаємося стать нашої третьої дитини. Ми вже передали таємний конверт "Ранку з Україною", і дуже чекаємо цей хвилюючий день", – поділився ведучий телеканалу "Україна" Анатолій Анатоліч.

Ведучий Анатолій Анатоліч з дружиною
Ведучий Анатолій Анатоліч з дружиною
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Але поки зміст конверта тримають в секреті, зазначаючи що ще більше підігріває інтерес. Тому, не пропустіть спецвипуск улюбленого ранкового шоу, щоб дізнатися все першими.

Анатолій Анатоліч втретє стане батьком – дивіться відео:

А до понеділка потрібно встигнути купити подарунок своїй жінці. Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок .

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Джерело: Сьогодні
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