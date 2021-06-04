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У Мережі заговорили про нову пластичну операцію Сєдокової: Невже так себе не любите?

Сьогодні, 17:18

Співачка Анна Сєдокова спровокувала чутки, що зробила пластичну операцію. Про це стали говорити після нового відео артистки

Анна Сєдокова спровокувала чутки про нову пластику
Анна Сєдокова спровокувала чутки про нову пластику
Фото: instagram.com/annasedokova

Співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно прокоментувала секс-скандал навколо Костянтина Меладзе, любить експериментувати зі своїм стилем та іміджем. Але після публікації нового відео підписники в Instagram припустили, що співачка зробила пластику носа.

Сєдокова поділилася відео Instagram , Як вони з чоловіком Янісом Тімма їдуть на презентацію її нового альбому.

ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Багато підписників звернули увагу на зміни в зовнішності Анни Сєдокової.

  • "Як неживі"
  • "Ніс чи зробила?"
  • "З носом біда"
  • "Що з носом? Хто це?"

Деякі в Мережі припустили, що співачка просто трохи захопилася фільтрами.

"Аня, ну фільтр взагалі не підходить. Ніс як у Піноккіо"

"Нафіга таку маску накладати нібито хтось людина? Я навіть не впізнала. Невже так себе не любите ?!

Варто зазначити, в Мережі не перший раз обговорюють зовнішність Анни Сєдокової. Чутки про те, що співачка робила пластичні операції ходять давно. Сама вона вважає за краще не коментувати подібні розмови. Вона тільки зізналася, що після народження старшої дочки зробила операцію з видалення жиру.

"У 21 рік, після народження дитини, я зробила ліпосакцію. Мені говорили, що я жирна. Що я нежіноча і товста. Я вирішила, що разом з жиром піде і невпевненість в собі. Жир незабаром повернувся, невпевненість нікуди не пішла", – поділилася співачка у себе в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно підписники в Instagram розкритикувала фото Анни Сєдокової . У Мережі не оцінили новий відвертий знімок співачки, на якому вона продемонструвала свої форми.

Як пройшла четверта весілля Анни Седокової – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Раніше співачка вирішила поекспериментувати з іміджем і приміряла образ, чи піде їй попелястий блонд.

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