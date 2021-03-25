У Мережі з'явилося фото Софії Ротару в Криму

Син співачки опублікував архівне фото

Син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко, який часто у себе в соцмережах ділиться сімейними фото , вирішив поностальгувати. У себе в Instagram він опублікував фото з кримського готелю артистки.

На чорно-білому знімку син і його знаменита мама радісно цокаються келихами. Локацію Руслан позначив Villa Sofia – цей той самий готель в Ялті, господинею якого є співачка.

"Приємні спогади ...", – підписав він фото.

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилися інформація, що Софія Ротару хоче продати свій готель в Ялті через кризу, викликаного пандемією коронавірусу, а також через труднощі, пов'язані з управлінням готеля після окупації Криму. За Villa Sofia співачка хоче отримати 25 мільйонів євро

Раніше ми розповідали, як виглядає будинок Софії Ротару під Києвом.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися