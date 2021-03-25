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У Мережі з'явилося фото Софії Ротару в Криму

Сьогодні, 16:54

Син співачки опублікував архівне фото

Син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко, який часто у себе в соцмережах ділиться сімейними фото , вирішив поностальгувати. У себе в Instagram він опублікував фото з кримського готелю артистки.

На чорно-білому знімку син і його знаменита мама радісно цокаються келихами. Локацію Руслан позначив Villa Sofia – цей той самий готель в Ялті, господинею якого є співачка.

"Приємні спогади ...", – підписав він фото.

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилися інформація, що Софія Ротару хоче продати свій готель в Ялті через кризу, викликаного пандемією коронавірусу, а також через труднощі, пов'язані з управлінням готеля після окупації Криму. За Villa Sofia співачка хоче отримати 25 мільйонів євро

Раніше ми розповідали, як виглядає будинок Софії Ротару під Києвом.

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