Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Мережі з'явилося архівне фото з доленосної зустрічі Єлизавети II і принца Філіпа

Сьогодні, 15:49

Це фото зроблено в 1939 році

Єлизавета II була поруч з принцом Філіпом до останнього . 73 роки вони були разом. У Мережі з'явилося архівне фото з доленосної зустрічі тоді ще принцеси Єлизавети з її майбутнім чоловіком.

В Twitter опублікували фото, на якому 13-річна принцеса Єлизавета зустрілася з 19-річним кадетом, принцом Філіпом. Знімок зроблений в 1939 році на території Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті.

Єлизавета II і принц Філіпп в 1939 році
Єлизавета II і принц Філіпп в 1939 році
Фото: twitter.com/theartdist

Як пише The Sun , що для знайомства з майбутньою королевою грецького принца вибрали випадково. Двоє інших кандидатів для офіційної бесіди захворіли свинкою.


За словами гувернантки Єлизавети, Меріон Кроуфорд, Філіп був упевнений в собі і "досить недбалий в своїх манерах", майбутня королева не могла відірвати від нього очей. Кажуть, що саме в цю саму зустріч Єлизавета зрозуміла, що Філіп той самий.

Раніше згадували цитати Єлизавети II про свого чоловіка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дочка принца Філіпа про смерть батька: Ви ніколи не будете готові Незадовго до смерті принц Філіп звернувся до Чарльза з трьома проханнями: що відомо Шановна королева... На сайті монаршої сім'ї можна написати співчуття Єлизаветі II
Єлизавета II принц Філіп
Джерело: twitter.com/theartdist
Реклама

Новини партнерів

Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему

Популярні статті

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

Вчора, 17:04Смачно

Смак, колір, ціна. Все, що ви хотіли знати про "Гордона в шоколаді"

Вчора, 13:39Зірково

Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

Вчора, 09:00Блог

Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 11 квітня для всіх знаків зодіаку: Рак, в будь-незрозумілій ситуації ставай в планку!

10 квітняЗірково

Як пройшов фінал гіпершоу Маска: всі подробиці останнього випуску

10 квітняЗірково

Названо переможця шоу Маска

10 квітняЗірково

DZIDZIO розсекретив Дракона на шоу Маска

10 квітняЗірково

У таке чудовисько залізла: на шоу Маска прийшла відома співачка в костюмі Рака

10 квітняЗірково

На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову

10 квітняЗірково

Олена Зеленська показала нову стрижку в Туреччині (фото)

10 квітняСмачно

10 рецептів смачного сніданку з яєць

10 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, підключай свою харизму!

9 квітняЗірково

Холостяк-11: хто несподівано залишив проєкт в шостому випуску

9 квітняЗірково

Олена Мозгова запропонувала alyona alyona прочитати Кримінальний кодекс України через голе фото з прапором

Новини партнерів

Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти