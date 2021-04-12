У Мережі з'явилося архівне фото з доленосної зустрічі Єлизавети II і принца Філіпа

Це фото зроблено в 1939 році

Єлизавета II була поруч з принцом Філіпом до останнього . 73 роки вони були разом. У Мережі з'явилося архівне фото з доленосної зустрічі тоді ще принцеси Єлизавети з її майбутнім чоловіком.

В Twitter опублікували фото, на якому 13-річна принцеса Єлизавета зустрілася з 19-річним кадетом, принцом Філіпом. Знімок зроблений в 1939 році на території Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті.

Єлизавета II і принц Філіпп в 1939 році Фото: twitter.com/theartdist

Як пише The Sun , що для знайомства з майбутньою королевою грецького принца вибрали випадково. Двоє інших кандидатів для офіційної бесіди захворіли свинкою.



За словами гувернантки Єлизавети, Меріон Кроуфорд, Філіп був упевнений в собі і "досить недбалий в своїх манерах", майбутня королева не могла відірвати від нього очей. Кажуть, що саме в цю саму зустріч Єлизавета зрозуміла, що Філіп той самий.

Раніше згадували цитати Єлизавети II про свого чоловіка.

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