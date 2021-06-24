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У Мережі обговорюють зміни в зовнішності Ані Лорак: "Скули накачані?"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
24 червня, 14:47
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Популярна співачка Ані Лорак стала гостею музичного фестивалю "Спека". Поява артистки на червоній доріжці була ефектною
Ані Лорак запідозрили в пластиці обличчя
Ані Лорак запідозрили в пластиці обличчя / Фото: instagram.com/anilorak

Не тільки Віра Брежнєва з'явилася на популярному в Росії фестивалі "Жара" . Відзначилася на заході і співачка Ані Лорак. У себе в Instagram , артистка опублікувала кілька фото. Але поки одні обговорювали стильний образ співачки, інші звернули уваги на зміни в зовнішності артистки.

Ані Лорак з'явилася на червоній доріжці музичного фестивалю в нюдовом плаття, яке підкреслило її фігуру.

"Відкриття міжнародного музичного фестивалю" Жара ". До зустрічі в ефірі", – підписала нові знімки артистка.

Ані Лорак на фестивалі Жара
Ані Лорак на фестивалі Жара / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак на фестивалі Жара
Ані Лорак на фестивалі Жара / Фото: instagram.com/anilorak

Підписники зазначили, що на нових фото Ані Лорак сама на себе не схожа.

  • "Досить себе качати. Така була лапочка, а зараз?"
  • "Скули накачані?"
  • "Особа змінилося ... операція чи що?"

Одна з підписнись припустила, що фото просто занадто оброблено.

  • "Тут багато фотошопу на фото. Як на свій вік вона непогано виглядає"

Сама артистка ніяк не коментує чутки про пластичні операції. Варто зазначити, зміни в зовнішності Ані Лорак в Мережі обговорюють вже не перший раз.

Зазначимо, співачка вважає за краще мовчати і про своє особисте життя. Уже не перший місяць в ЗМІ обговорюють, що артистка возз'єдналася з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу. Цього року екс-подружжя з'явилося разом на світському заході у Москві. Через деякий час пару помітили на вечірці Філіпа Кіркорова.

Не так давно в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Турції. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.

День народження спільної дочки Софії експодружжя святкувало разом.

Хто з блогерів робив пластику і не приховує цього – дивіться в сюжеті:

Пропонуємо дізнатися історію любові і скандального розлучення Ані Лорак та Мурата.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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