У Мережі обговорюють зміни в зовнішності Ані Лорак: "Скули накачані?"

Не тільки Віра Брежнєва з'явилася на популярному в Росії фестивалі "Жара" . Відзначилася на заході і співачка Ані Лорак. У себе в Instagram , артистка опублікувала кілька фото. Але поки одні обговорювали стильний образ співачки, інші звернули уваги на зміни в зовнішності артистки.
Ані Лорак з'явилася на червоній доріжці музичного фестивалю в нюдовом плаття, яке підкреслило її фігуру.
"Відкриття міжнародного музичного фестивалю" Жара ". До зустрічі в ефірі", – підписала нові знімки артистка.
Підписники зазначили, що на нових фото Ані Лорак сама на себе не схожа.
- "Досить себе качати. Така була лапочка, а зараз?"
- "Скули накачані?"
- "Особа змінилося ... операція чи що?"
Одна з підписнись припустила, що фото просто занадто оброблено.
- "Тут багато фотошопу на фото. Як на свій вік вона непогано виглядає"
Сама артистка ніяк не коментує чутки про пластичні операції. Варто зазначити, зміни в зовнішності Ані Лорак в Мережі обговорюють вже не перший раз.
Зазначимо, співачка вважає за краще мовчати і про своє особисте життя. Уже не перший місяць в ЗМІ обговорюють, що артистка возз'єдналася з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу. Цього року екс-подружжя з'явилося разом на світському заході у Москві. Через деякий час пару помітили на вечірці Філіпа Кіркорова.
Не так давно в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Турції. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.
День народження спільної дочки Софії експодружжя святкувало разом.
Хто з блогерів робив пластику і не приховує цього – дивіться в сюжеті:
Пропонуємо дізнатися історію любові і скандального розлучення Ані Лорак та Мурата.