У Мережі обговорюють зміни в зовнішності Ані Лорак: "Скули накачані?"

Популярна співачка Ані Лорак стала гостею музичного фестивалю "Спека". Поява артистки на червоній доріжці була ефектною

Ані Лорак запідозрили в пластиці обличчя / Фото: instagram.com/anilorak

Не тільки Віра Брежнєва з'явилася на популярному в Росії фестивалі "Жара" . Відзначилася на заході і співачка Ані Лорак. У себе в Instagram , артистка опублікувала кілька фото. Але поки одні обговорювали стильний образ співачки, інші звернули уваги на зміни в зовнішності артистки.

Ані Лорак з'явилася на червоній доріжці музичного фестивалю в нюдовом плаття, яке підкреслило її фігуру.

"Відкриття міжнародного музичного фестивалю" Жара ". До зустрічі в ефірі", – підписала нові знімки артистка.

Ані Лорак на фестивалі Жара / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак на фестивалі Жара / Фото: instagram.com/anilorak

Підписники зазначили, що на нових фото Ані Лорак сама на себе не схожа.

"Досить себе качати. Така була лапочка, а зараз?"

"Скули накачані?"

"Особа змінилося ... операція чи що?"

Одна з підписнись припустила, що фото просто занадто оброблено.

"Тут багато фотошопу на фото. Як на свій вік вона непогано виглядає"

Сама артистка ніяк не коментує чутки про пластичні операції. Варто зазначити, зміни в зовнішності Ані Лорак в Мережі обговорюють вже не перший раз.

Зазначимо, співачка вважає за краще мовчати і про своє особисте життя. Уже не перший місяць в ЗМІ обговорюють, що артистка возз'єдналася з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу. Цього року екс-подружжя з'явилося разом на світському заході у Москві. Через деякий час пару помітили на вечірці Філіпа Кіркорова.

Не так давно в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Турції. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.

День народження спільної дочки Софії експодружжя святкувало разом.

Хто з блогерів робив пластику і не приховує цього – дивіться в сюжеті:

Пропонуємо дізнатися історію любові і скандального розлучення Ані Лорак та Мурата.