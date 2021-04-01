Меган засміялася, а Кейт була в шоці: фото, на якому видно справжні характери герцогинь

Один незручний момент допоміг дізнатися герцогинь краще

На фоні скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі всі стали частіше обговорювати британську королівську сім'ю. Наприклад, нещодавно в соцмережах згадали незручний момент, який, на думку багатьох користувачів Мережі, відмінно показав реальні характери Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty Images

Все сталося ще в червні 2018 року, на урочистій церемонії Trooping the Colour, приуроченій до дня народження королеви Єлизавети II. Тоді всі члени королівської сім'ї зібралися на балконі Букінгемського палацу, щоб привітати гостей заходу.

Під час урочистостей стався нещасний випадок – 79-річний фельдмаршал лорд Гатрі знепритомнів і впав з коня. В той момент Кейт Міддлтон явно була шокована і стурбована тим, що сталося, а ось Меган Маркл не упустила шанс посміятися над ситуацією – це добре видно завдяки її виразу обличчя, пишуть на фан-сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Кейт Міддлтон, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Шанувальники британської королівської сім'ї впевнені – Меган Маркл любить "грати на публіку" і "зображати з себе жертву", а також оскверняти репутацію всієї королівської сім'ї.

Скріншот: соцмережі

Раніше ми повідомляли, як Єлизавета II поставила на місце Меган і Гаррі.

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