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У Росії до Тілля Ліндеманна прийшла поліція. Силовики влаштували допит (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
28 серпня, 10:43
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Артист повинен виступити на підтримку партії "Батьківщина" і на фестивалі "Спаська вежа"
Силовики в штатському зайшли в номер до артиста, щоб "поговорити" з солістом Rammstein / Фото: колаж "Сьогодні"
Силовики в штатському зайшли в номер до артиста, щоб "поговорити" з солістом Rammstein / Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі, 28 серпня, до соліста Rammstein Тілля Ліндеманна, який зараз знаходиться в Росії, приїхали силовики – вони проводили слідчії дії.

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Про це повідомили постояльці комплексу відпочинку "Завидово" Telegram-каналу "Обережно, новини".

За їх словами, силовики в цивільному зайшли в номер до артиста, щоб "поговорити". На даному етапі невідомо про що хотіли поговорити з Ліндеманном.

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"Російські силовики провели сьогодні вночі слідчі заходи у соліста групи Rammstein. Причини візиту оперативників поки невідомі. За підсумками слідчих дій було затримано одного з представників Rammstein – після конфлікту з силовиками", – повідомляє Telegram-канал Baza.

Соліст Rammstein зараз знаходиться в Конаковському районі, Тверської області. За словами очевидців, саме там він повинен був дати концерт на підтримку партії "Батьківщина". Пізніше, 4 і 5 вересня, артист повинен виступити на фестивалі "Спаська вежа".

Що відомо про фестиваль

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Фестиваль "Спаська вежа" – музично-театралізована вистава, що поєднує військову, класичну, народну та естрадну музику, парадні дефіле військових оркестрів з різних країн і танцювальні шоу, показові виступи зі зброєю, лазерні та піротехнічні ефекти.

Раніше ми повідомляли, що:

Вікторія Барановська
Вікторія Барановська Редактор розділу Київ

У медіа з 2017 року. Пишу про Київ: знаю все про останні рішення КМДА і про те, які фільми покажуть у парку Шевченка. Глибоко вивчала PR і маркетинг, є сертифікат SMM, Facebook & Instagram, Targeting Full Course. Народилася в Тернополі. Закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «журналістика». Живу в Києві. Люблю театр, хороші книги і музику.

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