У розриві Лопес та Родрігеса звинувачують зірку реаліті-шоу

Джерела впевнені – Джей Ло не змогла пробачити Алексу його зради

Нещодавно стало відомо, що Дженніфер Лопес розлучилася з Алексом Родрігесом. Причиною їхнього розриву ЗМІ називають зради екс-бейсболіста.

Ще в січні Родрігеса підозрювали в тому, що у нього були стосунки з 30-річною зіркою реаліті-шоу Southern Charm Медісон Лекрой вже після того, як він зробив пропозицію Лопес.

Дівчина зізналася, що дійсно спілкувалася з Алексом по FaceTime, але підкреслила, що вони не зустрічалися особисто.

Медісон Лекрой

Фото: instagram.com/madison.lecroy

"Він ніколи фізично не зраджував своїй нареченій зі мною. Я не хочу нічого поганого ні для його родини, ні для своєї. Нас безумовно не має в чому звинуватити", – заявила Лекрой.

Але Дженніфер Лопес, впевнені інсайдери, така ситуація не влаштувала. Крім того, колега Лекрой зізналася в бесіді з Us Weekly, що між Медісон і Алексом було "підписано угоду про нерозголошення".

Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Насправді проблеми у пари вже були раніше, а під час карантину Дженніфер і Алексу довелося відвідувати сімейного психолога.

Алекс Родрігес і раніше попадався на зрадах – ходили чутки, що у нього був інтимний зв'язок з його помічницею Маргарит.

Останній раз спільними фотографіями з Алексом Джей Ло ділилася наприкінці лютого. Поки що ніхто з пари не прокоментував інформацію про розставання.

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