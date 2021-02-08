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У прокат виходить "Девід Боуї: Історія людини з зірок" – перший байопік про легендарного музиканта

Сьогодні, 19:45

Фільм розповість про період життя Боуї, коли він ще не здобув усесвітню славу

Лютий насичений кінопрем'єрами, і от вже на днях в прокат на великі екрани вийде фільм, який точно зацікавить фанатів ікони рок-музики. "Девід Боуї: Історія людини з зірок "- це фільм про подорож культового музиканта Девіда Боуї до США у 1971 році, яка стала переломним моментом в його кар'єрі.

Саме цей перший тур до Штатів надихнув ще тоді 24-річного виконавця на створення свого знаменитого альтер-еґо Зіґґі Стардаста – космічного прибульця-рокера.

Кадр з фільму "Девід Боуї: Історія людини зі зірок"
Кадр з фільму "Девід Боуї: Історія людини зі зірок"
Фото: прес-служба

У ролі легендарного музиканта – британський актор і музикант Джонні Флінн, який знімався у фільмах "Емма", "Звір" та серіалі "Знедолені". Першу дружину Боуї, Анджелу, зіграла Джена Мелоун ("Неоновий демон", "Голодні ігри").

"Девід Боуї: Історія людини зі зірок"
Фото: прес-служба

Девід Боуї помер у 2016 році в 69-річному віці. За життя виконавець 7 разів був нагороджений премією Греммі, а його альбоми розійшлися тиражем понад 136 мільйонів примірників. Стрічка "Девід Боуї: Історія людини з зірок" – перший байопік про видатного музиканта і визначну фігуру поп-культури.

Дивіться трейлер фільму "Девід Боуї: Історія людини зі зірок":

Фільм вийде в український прокат 11 лютого.

Раніше ми зробили огляд найочікуваніших фільмів на Netflix в цьому році.

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