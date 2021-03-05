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У новому випуску шоу "Маска" розсекретять одразу двох зірок і покажуть Махаона

Сьогодні, 13:30

Дивіться сьомий епізод гіпершоу вже в цю суботу

Гіпершоу "Маска" не перестає вражати гучними розкриття і сенсаційними подіями. У сьомому епізоді проекту, де раніше розсекретили Лева, глядачі познайомляться з абсолютно новим героєм – фантастичним Махаоном, над костюмом якого працював дизайнер Назар Дідик.

"Махаон – один із найкрасивіших і найбільших метеликів на планеті, тому вибір пав на створення саме цього образу в проєкті "Маска", – каже творець надзвичайного героя. – Хотілось передати в образі унікальність, грацію і витонченість. Махаон – втілення трансформації з гусені в неймовірного красеня з можливості повзати до польоту!".

Махаон на шоу "Маска"
Махаон на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Костюм поєднує різні відтінки веселки і фактури матеріалів: натуральну шкіру, пластик, каучук, металеву тканину і навіть латексну плівку. Також в цьому образі дизайнер використав голограмне напилення і застосував гру кольорів.

Головний убір Махаона пережив багато трансформацій до появи кінцевого результату. Висота крил героя досягає 3 метрів, а пересувається учасник на 20-сантиметровій платформі.

Махаон
Махаон
Фото: телеканал "Україна"

Глядачам і зірковим детективам тільки по одному виступу доведеться вгадати, яка суперзірка сховалася в цьому фантастичному образі, адже Махаон – гість масштабного шоу "Маска".

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На грандіозній сцені каналу "Україна" Махаон виконає пісню "Нас бьют, мы летаем" Алли Пугачової. Зіркові детективи будуть гадати, хто сховався в цьому образі, адже з огляду на костюм, там криється чоловік зі сталевим пресом, проте голос Махаона дуже схожий на жіночий. Чи вдасться їм відгадати особистість цього героя? Дізнаємося вже в суботу, адже Махаон зніме маску одразу після свого виступу.

Також в сьомому випуску гіпершоу "Маска" глядачі побачать нові виступи учасників групи А – яскравого Сонця, романтичного Дракона, зворушливого Жабеня, спокусливої Троянди і епатажного Сома. Чим будуть дивувати герої на цей раз? І кого з них розсекретять глядачі?

Дивіться новий епізод найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 6 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту.

Як працює виставка і де шукати експонати "Маски" в ЦУМі:

  • 1-й поверх – Сонце і 5-й поверх – Циклоп, Жаба. Графік експонування: 19.02. – 04.04;
  • 6-й поверх – Сом, Ворон, Дракон. Графік експонування: 19.02. – 28.02;
  • 6-й поверх – Пава, Бабка, Вовк. Графік експонування: 01.03. – 10.03;
  • 6-й поверх – Мольфар, Коза. Графік експонування: 10.03 – 20.03;
  • 6-й поверх – Буйвол, Носоріг, Махаон. Графік експонування: 20.03 – 04.04.

Раніше ми докладно розповідали, як пройшов шостий ефір шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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