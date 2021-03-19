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У новому випуску "Маски" зберуться всі учасники шоу

Сьогодні, 12:53

На масштабній сцені виступлять всі 8 учасників

У суботу, 20 березня, о 21:00 глядачі телеканалу "Україна" побачать дев'ятий епізод гіпершоу "Маска". На масштабній сцені виступлять всі 8 учасників, які залишилися в шоу і особи яких досі не розсекретили. Серед них – веселе жабеня, яке щоразу вражає зіркових детективів новими талантами. Але в цю суботу герой ще й вирішиться на відверте зізнання і шокує Олю Полякову своєю прямотою.

Раніше зіркові детективи припускали, що під цією маскою можуть ховатися гумористи Ігор Ласточкін або Іван Люлєнов, телеведучий Олександр Педан і навіть співаючий ректор Михайло Поплавський. А ось глядачі вважають, що там актор і комік Євген Сморигін. У новому епізоді гіпершоу "Маска" Жабеня дасть кілька нових підказок про себе. Виявляється, цей учасник любить соцмережі.

Учасник шоу "Маска" жабеня
Учасник шоу "Маска" жабеня
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Мій особистий Інстаграм почався в 2013-му. Я і зараз активно ним користуюся, тому в курсі контенту багатьох інфлуенсерів. Там написано, що я ведучий на будь-якому святі, тому якщо хочете жабеня біля себе, телефонуйте", – прорекламує себе учасник в ефірі телеканалу "Україна".

На масштабній сцені найзагадковішого на українському телебаченні шоу цей кумедний герой виконає пісню "Белая стрекоза любви" групи Quest Pistols і здивує неймовірно чуттєвим номером, а підспівувати йому будуть маленькі жабенята.

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"Жабеня, скажи, це все твої діти? Ти їх всіх зробив?" – поцікавиться у героя Оля Полякова.

Невже Жабеня – багатодітний батько? Учасник не стане прямо відповідати на це питання. Зате запропонує Поляковій станцювати разом і закрутить її у вальсі.

Участник шоу "Маска" Жабеня
Участник шоу "Маска" Жабеня
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Оля, ти така гарна! Краще залиш мене, а то я ще втрачу свідомість", – заявить Жабеня після танцю з Поляковою.

Також в дев'ятому випуску оригінального шоу "Маска" глядачі побачать вражаючі виступи яскравого Сонця, романтичного Дракона, епатажного Сома, веселого Буряка, ефектної Бабки, мужнього Носорога і неймовірно милого Циклопа. Якого загадкового учасника розсекретять на цьому тижні?

Аліна Гросу про гіпершоу "Маска" – дивіться відео:

Раніше ми говорили, що в шоу "Маска" з'явиться новий загадковий герой.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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Джерело: Сьогодні
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