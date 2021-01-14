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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ святкують 22-річчя! У новому кліпі – романтичний Танчинець і сексуальні Жук з Цибульською (відео)

Сьогодні, 10:49

На честь свого дня народження БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентували нову відеороботу

Найкращий подарунок для шанувальників – пісня улюблених виконавців. На честь 22-річчя рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував нову пісню "Поклянись. Поцілуй. Обійми ". Адже без відданих шанувальників гурт не існував би стільки років.

На цьому сюрпризи не закінчуються – головними героями нової відеороботи стали танцюристи проекту "Танці з зірками" подружня пара Яна Цибульська та Дмитро Жук. Вони через танець передали знайомі всім емоції: любов, спокій, ненависть, радість, розчарування. Також у відео знявся фронтмен гурту – Сергій Танчинець.

Яна Цибульська та Дмитро Жук
Яна Цибульська та Дмитро Жук
Фото: пресслужба

"Нам було важливо показати кожну емоцію такою, як вона є, щоб кожен, хто подивиться кліп – прожив її разом з нами. Здається, у нас вийшло ", – поділилася емоціями Яна Цибульська.

На такий кліп Сергія надихнула участь в проекті "Танці з зірками" . Фронтмен гурту зазначив, що ця робота – привід для гордості.

Сергій Танчинець
Сергій Танчинець
Фото: пресслужба

"Для мене взагалі не стояло питання, кого знімати в цьому кліпі. Все було очевидно. Мені хотілося в кадрі бачити людей, які дійсно закоханы один в одного, які будуть щирими в своїх емоціях. У нас вийшла дуже чуттєва робота, якою можна пишатися ", – розповів Сергій Танчинець.

Дивитися кліп онлайн:

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