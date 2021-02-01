У Москві попрощалися з Василем Лановим: фото траурної церемонії (18+)

На церемонію прощання пройшли його колеги і друзі

Сьогодні, 1 лютого, в Москві пройшло прощання з актором Василем Лановим, який пішов із життя 28 січня у віці 88 років.

Василь Семенович хворів на COVID-19 – про це стало відомо на початку січня. Проводити метра в останню путь прийшли його рідні, колеги, друзі і сотні шанувальників.

Фото: кадр відеотрансляції "Телеканалу 360" на YouTube

Траурна церемонія проходила в театрі імені Вахтангова в Москві. Проводити Ланового в останню путь прийшли Нонна Гришаєва, Бедрос Кіркоров, Євген Князєв, Григорій Лепс, Сергій Собянін, Юрій Шликов, Сергій Шойгу, Геннадій Зюганов і багато інших, повідомляє СтарХит.

Труну з артистом стояла на сцені театру, сотні людей мали можливість підійти і попрощатися з Василем Лановим, а також покласти квіти.

Фото: кадр відеотрансляції "Телеканалу 360" на YouTube

Після закінчення церемонії труну актора винесли з театру під бурхливі оплески і крики "Браво!". Василя Ланового поховають на Новодівичому кладовищі в Москві.

Фото: кадр відеотрансляції "Телеканалу 360" на YouTube

Раніше у віці 79 років помер відомий російський актор театру і кіно Іван Бортник. Він добре відомий глядачам за роллю Промокашки у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна".

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