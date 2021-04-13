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У Лондоні оголосили полювання на незвичайних жінок

Сьогодні, 17:16

Вийшла нова фентезі-драма про вікторіанський Лондон, де жінки з суперзібностями вступають в боротьбу зі злом. Світову прем'єру "Неймовірних" дивіться на OLL.TV

Серіаломанів, які скучили за яскравими, оригінальними і крутими сюжетами, порадує новина про вихід фентезі-драми "Неймовірні". Світову прем'єру фантастичного серіалу від творця "Бафі – винищувачки вампірів" можна подивитися онлайн на OLL.TV.

Кадр з серіалу "Неймовірні"
Кадр з серіалу "Неймовірні"
Фото: HBO

Сюжет

Лондон, XIX століття. У кількох жінок виявляються різного виду надздібності. Їхні життя опиняються в хаосі та небезпеці. Суспільство не розуміє їх і боїться, лиходії атакують. До них на допомогу приходить вдова Амалія і винахідниця Пенанс. Вони починають захищати, навчати і піклуватися про новоспечених супергероїнь. Адже боротьба зі злом вже почалася...

У головних ролях : Лаура Доннеллі ("Толкін"), Енн Скеллі ("Вікінги"), Джеймс Нортон ("Макмафія").

"Неймовірні"
дивiться на olltv
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Цікаві факти про серіал:

  • Серіал від Джосса Відона, творця "Баффі – винищувачка вампірів", "Месників" і "Ліги справедливості".
  • Перша серія зібрала 1,4 млн глядачів, залишивши позаду "Країну Лавкрафта" і "Відіграти назад".
  • Рекорд за результатами пошуку на HBO Max – найкращий старт серед усіх оригінальних серіалів HBO за весь час функціонування цифрової платформи.
  • Джосс Відон пояснював назву "Неймовірні" (в оригіналі – The Nevers, від слова never, тобто "ніколи"), що не згадується в серіалі, тим, що мова про людей, які ніколи не повинні були існувати, але з'явилися, тим самим викликавши на себе вогонь громадського несхвалення та у зв'язку з цим навіть сповнилися переконаністю у власній неприродності.

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