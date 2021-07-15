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У Києві знімають серіал про водну поліцію: хто там грає і про що буде картина

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
15 липня, 09:01
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Під час роботи над проєктом знімальна група консультується зі співробітниками водної поліції України. Актори вчаться правил ближнього бою в воді й занурення під воду
В Україні знімають серіал про водну поліцію
В Україні знімають серіал про водну поліцію / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" і компанія SPACE Production готують нову 44-серійну картину під назвою "Водна поліція". Це серіал про порівняно новий підрозділ у правоохоронних органах України, співробітники якого патрулюють акваторію і борються з браконьєрством, а також розкривають злочини, скоєні на воді або біля неї.

Але влітку можна не тільки серіали дивитися, щоб розважитися. Як зробити так, щоб найтепліша пора року пройшла чудово – дізнайтеся, заглянувши в 10 лайфхаків.

Головна продюсерка департаменту кіносеріального виробництва телеканалу "Україна" Наталія Стрибук впевнена, що проєкт підкорить глядачів з першого кадру:

Я думаю, що мальовничий сетинг і тема зовсім недавно сформованого в Україні підрозділу водної поліції однозначно привернуть широке коло глядачів. На тлі численних процедуралів в ефірах телеканалів наш проєкт буде помітно вирізнятися

Телеканал
Телеканал "Україна" і компанія SPACE Production знімають серіал "Водна поліція" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Генеральний продюсер і засновник SPACE Production Дарина Легоні-Фіалко коментує співпрацю так:

Я рада, що ідея "Водної поліції" так само, як і нам, відгукнулася телеканалу "Україна", поклавши початок нашої співпраці. Цікавий мікс у цьому проєкті: з одного боку, міцний класичний процедурал, а з іншого – амбітний виклик для продюсерів: красивий і улюблений Дніпро, робота на воді, підводні зйомки, погоні на катерах... Захопливо!

Герої серіалу будуть розслідувати численні злочини, які намагається поховати на дні водойм кримінальний світ. Образи співробітників особливого відділу водної поліції створять як заслужені (Олександр Форманчук та Олександр Мавріц), так і молоді актори.

Телеканал
Телеканал "Україна" і компанія SPACE Production знімають серіал "Водна поліція" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Наприклад, для Марго Баласанян це перша лінійна роль. Актриса з дитинства залічувала себе до субкультури "панк", тому характер айтишниці особливого відділу водної поліції їй близький і зрозумілий. Виконавиця ролі оперативниці Міла Римар завдяки проєкту "Водна поліція" реалізує свою дитячу мрію стати поліціянткою. На службу в органи Міла так і не пішла, але дитячі заняття східними єдиноборствами знадобляться їй у цьому проєкті. Друга оперативниця теж не з полохливих. Актриса Катя Скрипко 7 років удосконалювала в Китаї майстерність у бойових мистецтвах з каскадерами, що працюють з Джекі Чаном і Донні Єном.

Режисер "Водної поліції" Антон Щербаков розповів про кастинг акторів:

Особливим проєкт роблять тільки актори, тому до кастингу ми поставилися дуже серйозно, переглянувши неймовірну кількість проб. Нам хотілося створити максимально опуклі образи з більш глибокими особистими історіями. Кожен актор наділяє героя особливим звучанням, і ми постаралися підібрати тих, хто зробить свого супергероя правдоподібним і переконливим.

Під час роботи над проєктом знімальна група консультується зі співробітниками водної поліції України. Актори вчаться правил ближнього бою в воді, а також занурення під воду як з аквалангами, так і без них.

Телеканал
Телеканал "Україна" і компанія SPACE Production знімають серіал "Водна поліція" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Над візуальним складником проєкту режисер Антон Щербаков, художниця-постановниця Тетяна Лаптєва-Кондратова і оператор-постановник Володимир Гуєвський працювали кілька місяців. Логотип водної поліції, який будуть використовувати в серіалі, – розробка режисера. А ось художниця-постановниця зізнається, що найдовше шукали, якою буде на вигляд база водної поліції. Перед творцями серіалу стояло завдання не просто побудувати функціональний офіс відділу, а створити якомога атмосферніше приміщення, яке доповнить зйомки на натурі.

Художниця-постановниця Тетяна Лаптєва-Кондратова розповіла:

Ми намагалися поєднувати і якісь сучасні елементи, і архітектуру корабля, щоб, коли заходиш у приміщення, було відчуття, що воно ніби погойдується на хвилях.

Задля цього дивилися кораблі, старі судна, але в підсумку для зйомок використовують справжній дебаркадер, який і переобладнали для потреб особливого відділу водної поліції, де є і морг, і кімната допитів, і лабораторія.

Телеканал
Телеканал "Україна" і компанія SPACE Production знімають серіал "Водна поліція" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Приміщення відділу і майстерні одного зі співробітників водної поліції повні речей, які справді належать до суден, їх збирали у власників яхт. У майстерню героя навіть привезли і поставили на лафеті справжній катер. Підрозділ оснащено найсучаснішою технікою: катери, гідроцикли, спецтранспорт підвищеної прохідності, дрони, ехолоти, підводні камери тощо.

Режисер-постановник проєкту – Антон Щербаков. Оператор-постановник – Володимир Гуєвський. Продюсери – Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Дар'я Легоні-Фіалко, Катерина Ласкарі. Виробництвом серіалу на замовлення телеканалу "Україна" взяла на себе компанія SPACE Production. Знімають у Києві та Київській області.

Скоро телеканал "Україна" покаже серіал "Люся інтерн" – дивіться відео:

Тим часом стало відомо, що прем'єра грандіозного шоу Співають всі відбудеться в серпні: точна дата.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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