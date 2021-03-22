У будинок Джонні Деппа проникнув невідомий, щоб помитися

Поліція заарештувала зловмисника

У будинок Джонні Деппа, якого звільнили з третьої частини "Фантастичних звірів", проникнув невідомий чоловік. Він знайшов схованку актора з випивкою, а потім прийняв душ.

Ми не впевнені, чи знав зловмисник, у чий будинок він потрапив, але TMZ пише, що той опинився в житлі Деппа, зламавши двері.

Перед цим він був знайдений сусідом Джонні в іншому дворі, звідки перестрибнув через паркан і опинився на території володінь зірки.

Актор Джонні Депп Фото: Getty Images

Джерела розповіли виданню, що служба безпеки Деппа подзвонила в поліцію з повідомленням, що хтось знаходиться в будинку знаменитості.

Коли приїхали копи, їм сказали, що якийсь чоловік, приймає душ в одній з ванних кімнат актора. Він відмовився виходити, тому поліцейським довелося вибити двері, щоб заарештувати невідомого.

Крім того, зловмисник нібито заліз в тайник Джонні Деппа з алкоголем і напився. Чоловік притягнутий до кримінальної відповідальності за вандалізм через пошкоджені двері в будинок.

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