У будинок Джонні Деппа проникнув невідомий, щоб помитися
Поліція заарештувала зловмисника
У будинок Джонні Деппа, якого звільнили з третьої частини "Фантастичних звірів", проникнув невідомий чоловік. Він знайшов схованку актора з випивкою, а потім прийняв душ.
Ми не впевнені, чи знав зловмисник, у чий будинок він потрапив, але TMZ пише, що той опинився в житлі Деппа, зламавши двері.
Перед цим він був знайдений сусідом Джонні в іншому дворі, звідки перестрибнув через паркан і опинився на території володінь зірки.
Джерела розповіли виданню, що служба безпеки Деппа подзвонила в поліцію з повідомленням, що хтось знаходиться в будинку знаменитості.
Коли приїхали копи, їм сказали, що якийсь чоловік, приймає душ в одній з ванних кімнат актора. Він відмовився виходити, тому поліцейським довелося вибити двері, щоб заарештувати невідомого.
Крім того, зловмисник нібито заліз в тайник Джонні Деппа з алкоголем і напився. Чоловік притягнутий до кримінальної відповідальності за вандалізм через пошкоджені двері в будинок.
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