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На шоу "Маска" розсекретили Буряка

Сьогодні, 23:42

У номінацію потрапили Сом і Буряк

Цієї суботи, на телеканалі "Україна" показали дев'ятий ефір шоу "Маска", де раніше розсекретили неймовірного Ворона. На цей раз в номінацію потрапили Сом та Буряк, і останньому довелося розсекретити себе.

А ми нагадаємо, що в київському ЦУМі працює виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту. До квітня можна вживу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.

Буряк вже не вперше опиняється під загрозою вильоту, але сьогодні йому довелося розкрити карти. Глядачі шоу "Маска" врятували Сома, а ось найчервоніший персонаж покинув проєкт.

Сом та Буряк на шоу "Маска"
Сом та Буряк на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Весь цей час в костюмі буряка був Діма Каднай!

Дмитро Каднай
Дмитро Каднай
Фото: телеканал "Україна"

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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