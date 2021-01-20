Уже на місці: як зірки готуються до інавгурації Джо Байдена

Зірки в соцмережах діляться фото

Уже зовсім скоро відбудеться інавгурація Джо Байдена. Незважаючи на скромне святкування, захід відвідають багато зірок. Сьогодні.LifeStyle розповідають, як Леді Гага, Дженніфер Лопес і Кеті Перрі готуються до інавгурації.

Леді Гага ще вчора прибула до Вашингтона. Співачка виконає гімн США. Артистка зізналася, що для неї це дуже важлива подія.

Леді Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Дженіфер Лопес також виступить на інавгурації Джо Байдена. Що це буде за номер, не повідомляється. А поки співачка поділилася фото своєї команди.

Дженіфер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Порадує своїм виступом і молода мама Кеті Перрі. Співачка опублікувала фото своїх мікрофонів. Особливу увагу привертає мікрофон з патріотичним забарвленням. Зазначається, що Кеті Перрі виступить разом з Джоном Леджендом і Демі Ловато.

Кеті Перрі Фото: instagram.com/katyperry

Нагадаємо, що під час 90-хвилинної програми під назвою Celebrating America ще з'являться Джастін Тімберлейк, Джон Бон Джові і Демі Ловато

Раніше ми розповідали, що Джилл Байден показала стильний лук перед інавгурацією.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися