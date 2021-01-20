Уже на місці: як зірки готуються до інавгурації Джо Байдена
Зірки в соцмережах діляться фото
Уже зовсім скоро відбудеться інавгурація Джо Байдена. Незважаючи на скромне святкування, захід відвідають багато зірок. Сьогодні.LifeStyle розповідають, як Леді Гага, Дженніфер Лопес і Кеті Перрі готуються до інавгурації.
Леді Гага ще вчора прибула до Вашингтона. Співачка виконає гімн США. Артистка зізналася, що для неї це дуже важлива подія.
Дженіфер Лопес також виступить на інавгурації Джо Байдена. Що це буде за номер, не повідомляється. А поки співачка поділилася фото своєї команди.
Порадує своїм виступом і молода мама Кеті Перрі. Співачка опублікувала фото своїх мікрофонів. Особливу увагу привертає мікрофон з патріотичним забарвленням. Зазначається, що Кеті Перрі виступить разом з Джоном Леджендом і Демі Ловато.
Нагадаємо, що під час 90-хвилинної програми під назвою Celebrating America ще з'являться Джастін Тімберлейк, Джон Бон Джові і Демі Ловато
Раніше ми розповідали, що Джилл Байден показала стильний лук перед інавгурацією.
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