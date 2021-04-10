Шановна королева...: На сайті монаршої сім'ї можна написати співчуття Єлизаветі II
Онлайн-книга співчуттів з'явилася в зв'язку з кончиною принца Філіпа
На офіційному сайті британської королівської сім'ї з'явилася форма, яку може заповнити будь-який, хто хоче висловити свої співчуття королеві Єлизаветі II стосовно смерті її чоловіка принца Філіпа.
Нагадаємо, що герцог Единбурзький помер 9 квітня у віці 99 років.
На сайті також повідомляється, що деякі з листів будуть передані особисто Її Величності, а також збережені для наступних поколінь, як пам'ять про принца Філіпа. Написати листа можна тут.
На сайті обов'язково потрібно вказати своє ім'я, адресу електронної пошти, місто або країну. Писати, звичайно, потрібно англійською.
Нещодавно ми розповідали, що принц Філіп відвідував Київ. У 1973 році він прилетів на власному літаку, щоб підтримати свою дочку Анну на чемпіонаті Європи з кінного триборства.
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