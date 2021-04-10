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Шановна королева...: На сайті монаршої сім'ї можна написати співчуття Єлизаветі II

Сьогодні, 18:59

Онлайн-книга співчуттів з'явилася в зв'язку з кончиною принца Філіпа

На офіційному сайті британської королівської сім'ї з'явилася форма, яку може заповнити будь-який, хто хоче висловити свої співчуття королеві Єлизаветі II стосовно смерті її чоловіка принца Філіпа.

Нагадаємо, що герцог Единбурзький помер 9 квітня у віці 99 років.

На сайті також повідомляється, що деякі з листів будуть передані особисто Її Величності, а також збережені для наступних поколінь, як пам'ять про принца Філіпа. Написати листа можна тут.

Скріншот: royal.uk

На сайті обов'язково потрібно вказати своє ім'я, адресу електронної пошти, місто або країну. Писати, звичайно, потрібно англійською.

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Нещодавно ми розповідали, що принц Філіп відвідував Київ. У 1973 році він прилетів на власному літаку, щоб підтримати свою дочку Анну на чемпіонаті Європи з кінного триборства.

Ми також публікували 10 іронічних цитат принца Філіпа про шлюб, Росію, Елтона Джона тощо

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