Втомилася ходити на голках: вагітна подруга Лесі Никитюк розлучилася з нареченим

Співачка Лія Лі повідомила, що пішла з токсичних стосунків. Дівчина розлучилася зі своїм нареченим, будучи вагітною

Вагітна співачка Лія Лі розлучилася зі своїм нареченим / Фото: instagram.com/liya_li__

Подруга Лесі Никитюк співачка Лія Лі розлучилася зі своїм нареченим. На початку червня стало відомо, що вона чекає на первістка, а тепер Лія повідомила про розрив стосунків.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала пост, в якому розповіла фоловерам, що втомилася бути в токсичних стосунках.

"Так, це було дуже не просто, ще й перебуваючи в такому положенні. Адже, ти розумієш, що тепер відповідальна за маленьке диво. Але я втомилася намагатися щось виправити, втомилася бути не такою, ходити на голках і все одно не така. Більше не хочу отримувати повідомлення від вас про нього", – написала співачка.

Про колишнього нареченого Лія Лі розповідала підписникам мало. Відомо, що в березні цього року чоловік зробив їй пропозицію. У Instagram Лії всього кілька фото з уже екс-коханим.

Лія Лі зі своїм нареченим / Фото: instagram.com/liya_li__

Пара познайомилася в соцмережі. Їхнє спілкування зав'язалося швидко і легко, а незабаром закохані почали зустрічатися. Лія Лі деякий час приховувала роман від публіки, поки не отримала пропозицію руки і серця.

Хто така Лія Лі?

Справжнє ім'я Лії – Лілія Коцяр, їй 30 років. Дівчина народилася в Хмельницькій області, в Новій Ушиці. Навчалася в Київській муніципальній академії музики імені Р. М. Глієра. У серпні 2013 року стала учасницею дуету "Аферистки". Гурт записав два кліпи на пісні "Стасик" і "Інстаграм", активно брав участь в різних шоу-програмах, а також – в благодійних концертах.

У 2014 році активно їздили по госпіталях на Сході України з Жіночим батальйоном Світлани Вольнової і підтримували поранених. У 2016 році гурт розпався. Протягом двох наступних років виконавиця навчалася акторської майстерності в студії Довженка і грала в театрі. У 2018 році Лія Лі почала сольну кар'єру з дебютним треком "Полум'яний цвіт". Лія Лі – заслужена артистка естрадного мистецтва України.

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