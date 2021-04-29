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Любов Успенська збирається судитися з ексчоловіком через мільйонний статок

Сьогодні, 11:25

Чоловік Любові Успенської бізнесмен Олександр Плаксін надіслав співачці документи з вимогою про поділ майна

Розлучення Любові Успенської з чоловіком Олександром Плаксіним, якого раніше артистка звинуватила в шантажі, не буде тихим . Ексчоловік вимагає у Успенської половину спільно нажитого майна.

Як розповів інсайдер виданню Sobesednik.ru Плаксін насамперед хоче отримати заміський будинок.

"Згідно із законом він має право на половину маєтку, який оцінюється в сотні мільйонів рублів", – поділилося джерело з журналістами.

Любов Успенська і Олександр Плаксін
Любов Успенська і Олександр Плаксін
Фото: YouTube, instagram.com/uspenskayalubov_official

Для Успенської новина про поділ майна, яке вона придбала за власні кошти, стала справжнім шоком. Співачка має намір діяти за законом.

"Він завжди був здатний на найнижчі вчинки. Тому для мене це не стало здивуванням. Я завжди чекала від нього підлості. Але таке, що він зробив зараз, – в голові не вкладається. З огляду на, що у нас карантин, стало менше концертів. З огляду на, що на мені лікування моєї дочки ", – прокоментувала вона ситуацію Sobesednik.ru

Нагадаємо, що Любов Успенська і Олександр Плаксін були одружені з 1987 року. Бізнесмен перебрався в Америку, де і живе останні роки. Пара вже давно не разом. До речі, саме ексчоловіка Успенська звинувачувала в сварці з дочкою і в аварії, яка сталася в 2008 році.

Раніше ми розповідали, що Любов Успенська помирилася з дочкою після гучного скандалу.

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