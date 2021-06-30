Батько Успенської побив її, коли дізнався про вагітність в 16: Кров з рота йшла

Популярна співачка Любов Успенська розповіла про свою вагітність в 16 років від одруженого чоловіка і реакцію батьків на новину

Співачка Любов Успенська розповіла про аборт в 16 / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська, яка нещодавно здивувала Мережа відвертим вбранням на фестивалі "Жара" в Москві, зізналася, що в 16 років зробила аборт від одруженого чоловіка. За її словами, вона шкодує про таке своє рішення, але зазначила, що її близькі не прийняли б раннє материнство.

"Не буду брехати, що була вагітна в 16 років. Про це розповідаю, щоб дівчатка ставилися уважно до себе і вчилися на моїх помилках. Дуже легко щось зробити, але потім це важко змінити. Мені пощастило, що перший аборт не був для мене згубним, потім я могла вагітніти і народжувати. Сьогодні багато дівчат не можуть стати мамами, йдуть на ЕКЗ, у моєму випадку я сіла на чужі трусики і все – вагітна ", – розповіла співачка в інтерв'ю YouTube-каналу Олени Друмев.

Співачка Любов Успенська розповіла про свою вагітність в 16 років / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Як зізналася Успенська, на аборті наполягав і її одружений коханий. Хоча якби він просив залишити дитину, співачка не змогла б зробити цього через родичів.

"Залишити дитину з моєю родиною? Так мене б бабуся прокляла! Коли тато дізнався про це, то бив мене ременем так, що у мене з рота кров йшла", – розповіла Любов Успенська.

Незважаючи на все, що трапилося, Успенська не звинувачує близьких у своїй біді і радіє, що пізніше все-таки стала мамою. У співачки є донька Тетяна Плаксина. Зовсім недавно Любов Успенська заявила, що збирається зробити з дочки співачку.

Дочка Любові Успенської вирішила стати співачкою / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Таня співає так, що переплюне мене. Це я говорю не як мама, яка хвалить свою дочку, а як співачка. Вона буде принцесою! Ми з нею давали недавно пару спільних виступів: Таня всіх глядачів підкорила. А зараз я готую дуже серйозний проєкт: Таня буде в ньому співати! Тетяна Плаксина буде звучати скрізь ", – пообіцяла співачка.

Раніше ми розповідали, що Любов Успенська написала заповіту після скандалу з ексчоловіком Олександром Плаксіним.