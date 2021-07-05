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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Чому Успенська не хоче, щоб її дочка зустрічалася з чоловіками – визнання співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 липня, 09:53
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Популярна співачка Любов Успенська пояснила, чому зараз її єдиної дочки не варто думати про особисте життя
Любов Успенська розповіла про особисте життя дочки
Любов Успенська розповіла про особисте життя дочки / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська встигає не тільки судитися з колишнім чоловіком , а й активно займатися життям єдиної дочки Тетяни Плаксіної. Зараз дочка співачки перенесла кілька пластичних операцій, а тепер Успенська планує з спадкоємиці зробити зірку шоу-бізнесу. А ось про особисте життя, на думку зіркової мами, Тетяні поки не варто думати.

Люди, який може бути чоловік? Сьогодні Танечка займається своїм здоров'ям, зовнішністю. Які чоловіки? Чоловіків заводить треба, коли ти сто відсотків впевнена у своїй красі, коли ти відчуваєш себе неперевершеною, – сказала вона в програмі "Ти не повіриш!".

Любов Успенська з донькою Тетяною
Любов Успенська з донькою Тетяною / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Успенська боїться, що її дочка може зустріти непорядного чоловіка.

Шукати нам не треба, чергу тож варто. А я не знаю, хто ці люди. Негідники може, може люди, які хочуть влаштуватися. Я знаю багато таких альфонсів. Тому Танечка сьогодні не потребує чоловікові. Вона зустрінеться з ним тільки через мою армійську підготовку, – заявила співачка.

Нагадаємо, раніше Любов Успенська розповіла про свою вагітність в 16 років від одруженого чоловіка. Як зізналася Успенська, на аборті наполягав і її одружений коханий. Хоча якби він просив залишити дитину, співачка не змогла б зробити цього через родичів.

"Залишити дитину з моєю родиною? Так мене б бабуся прокляла! Коли тато дізнався про це, то бив мене ременем так, що у мене з рота кров йшла", – розповіла співачка.

Дочка Успенської медитувала босою в США – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як співає дочка Любові Успенської.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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