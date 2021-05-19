Померла Тетяна Проценко – Мальвіна з Пригод Буратіно

Актрисі було 53 роки. Вона кілька років боролася з онкологічним захворюванням

На 54-му році життя померла актриса Тетяна Проценко, відома за роллю Мальвіни в фільмі "Пригоди Буратіно". Про це повідомляє видання РБК в своєму Telegram-каналі.

Сумною новиною поділився чоловік актриси, актор Олексій Войтюк.

"Це сталося о 10:30 ранку сьогодні, вона померла в реанімації в лікарні. Онкологія. Майже три роки вона боролася, і ось, на жаль", – сказав він. Дата і місце прощання поки невідомі.

Тетяна Проценко Фото: Скріншот з YouTube, globalmsk.ru

Тетяна Проценко народилася 8 квітня 1968 року. На роль Мальвіни в знаменитій радянській кіноказці вона потрапила випадково. Асистент режисера фільму познайомилася з Тетяною в поїзді. Пройшовши складні кінопроби, Проценко була затверджена на роль режисером фільму Леонідом Нечаєвим.

Двічі була одружена. Другий чоловік – актор Олексій Войтюк. Від першого шлюбу у Тетяни залишилася 21-річна дочка Анна, від другого – 15-річний син Володимир.

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