Померла радистка Кет з фільму "Сімнадцять миттєвостей весни"
Катерина Градова померла на 75-му році життя
Померла акторка Катерина Градова. Зірці фільмів "Сімнадцять миттєвостей весни" і "Місце зустрічі змінити не можна" було 74 роки. Про її смерть артистки повідомила директорка Гільдії акторів Союзу кінематографістів Валерія Гущина, не оголошуючи причину.
Катерина Градова народилася 6 жовтня 1946 року в Москві в родині відомого архітектора, професора Георгія Градова і акторки Раїси Градової. Навчалася в Московському інституті іноземних мов та школі-студії МХАТ.
Градова була одружена з Андрієм Мироновим, з яким народила дочку Марію. Вона також стала акторкою кіно і театру.
Катерина Градова стала відомою після виходу на екрани фільму "Сімнадцять миттєвостей весни", де зіграла радистку Кет. У картині "Місце зустрічі змінити не можна" вона виконала роль шахрайки Світлани Волокушиної.
Нещодавно також помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше