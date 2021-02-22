Померла радистка Кет з фільму "Сімнадцять миттєвостей весни"

Катерина Градова померла на 75-му році життя

Померла акторка Катерина Градова. Зірці фільмів "Сімнадцять миттєвостей весни" і "Місце зустрічі змінити не можна" було 74 роки. Про її смерть артистки повідомила директорка Гільдії акторів Союзу кінематографістів Валерія Гущина, не оголошуючи причину.

Катерина Градова народилася 6 жовтня 1946 року в Москві в родині відомого архітектора, професора Георгія Градова і акторки Раїси Градової. Навчалася в Московському інституті іноземних мов та школі-студії МХАТ.

Катерина Градова у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни" Фото: Скриншот из видео

Градова була одружена з Андрієм Мироновим, з яким народила дочку Марію. Вона також стала акторкою кіно і театру.

Катерина Градова стала відомою після виходу на екрани фільму "Сімнадцять миттєвостей весни", де зіграла радистку Кет. У картині "Місце зустрічі змінити не можна" вона виконала роль шахрайки Світлани Волокушиної.

Нещодавно також помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром".

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