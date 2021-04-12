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Помер зірка культового серіалу "Клан Сопрано"

Сьогодні, 12:54

Свої останні роки актор боровся з раком

Пішов з життя американський актор, володар премій "Тоні" Джозеф Сіраво, який зіграв в популярному серіалі нульових "Клан Сопрано". Йому було 64 роки.

Про смерть актора повідомила його дочка, Аллегра Окармус в Instagram. Причиною смерті Джозефа Сіраво стала онкологічна хвороба, з якою він боровся довгі роки.

Джозеф Сіраво
Джозеф Сіраво
Фото: Imdb.com

Крім "Клану Сопрано", в якому Джозеф Сіраво зіграв батька головного героя Тоні Сопрано, він також знявся в декількох гангстерських фільмах і отримав премії "Тоні" за свої ролі в бродвейських постановках. Джозеф знімався з Аль Пачіно і Шоном Пеном в кримінальному фільмі "Шлях Карліто", а також зіграв в першому сезоні серіалу "Американська історія злочинів".

Раніше стало відомо про смерть актора, який зіграв Жака Рено в серіалі "Твін Пікс".

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