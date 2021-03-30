Помер український продюсер Олександр Сірий: Ассоль, Сумська та інші скорблять

Продюсер хворів на COVID-19

У понеділок, 29 березня, стало відомо про те, що від ускладнень після COVID-19 помер відомий український продюсер, ексгендиректор Першого каналу і виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий. Йому було 59 років.

У різні роки Олександр був продюсером таких виконавців: Ассоль, Алекса, Христина Коц-Готліб, Поля Франц та інших. Він також був директором компанії ICMG, яка в 2007 році влаштувала в Україні виступ відомого американського композитора Маркуса Міллера.

Олександр Сірий Фото: Facebook/Ольга Сумська

У соцмережах колеги і друзі Олександра висловлюють співчуття і згадують продюсера.

Ольга Сумська

Актриса Ольга Сумська поділилася, що зовсім недавно домовлялася з Олександром про виставу у Freedom Hall.

"Ніколи б не подумала, що буду писати ці слова. Це дуже боляче. Адже зовсім недавно ми обговорювали афішу нового спектаклю у тебе у "Фрідомі", потім зателефонували один одному і домовилися про зустріч після "Феофанії". Але доля розпорядилася інакше. Прощай, Сашуля! Чудова, добра, світла людина. Висловлюємо найглибші співчуття близьким Олександра!" – написала Ольга на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот: Facebook

Олена Мозгова

Продюсерка Олена Мозгова також була шокована новиною про смерть Олександра.

"Covid. Боже, Саня. У мене шок, як так. Спи спокійно, друг. Слів немає", – написала Олена в Facebook.

Скріншот: Facebook

Ассоль

Катерина Гуменюк, вона ж Ассоль, висловила свої співчуття і опублікувала архівне фото з Олександром.

"Сьогодні не стало мого друга, тому що я могла тебе так називати. Не стало людини, яка стояла біля витоків проєкту Ассоль. Людини, яка з п'яти років знайомила мене зі світом музики і світом шоу-бізнесу. З якою ми працювали понад п'ять років, але навіть після припинення співпраці не переставали бути близькими людьми. Сашо, дякую тобі за все. Я ніколи тебе не забуду. Вічна пам'ять", – написала співачка.

Скріншот: Instagram

Гарік Кричевський

Згадав Олександра і український співак і музикант Гарік Кричевський.

"Неможливо змиритися і прийняти...7 березня Саша Сірий прийшов у гримерку. Був на позитиві, радів, що у нас переаншлаг. Ми приколювалися, як часто буває в тусовці музикантів. Сьогодні Сашка не стало...Ускладнення від COVID-19. Прощай, чуваче!" – написав Кричевський.

Скріншот: Facebook

Нагадаємо, помер 36-річний учасник гурту Brutto Сергій "Бразил" Корольов.

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