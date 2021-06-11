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Помер батько голлівудської зірки Блейк Лайвлі. Він теж знімався в кіно

Сьогодні, 10:17

Ерні Лайвлі помер у віці 74 років. Причиною смерті стала хвороба серця

Блейк Лайвлі та її батько Ерні Лайвлі
Блейк Лайвлі та її батько Ерні Лайвлі
Фото: Getty Images

Акторка Блейк Лайвлі, яка народила третю дитину, втратила батька. Ерні Лайвлі, який більше 50-ти років пропрацював у Голлівуді, помер у віці 74 років. Причиною смерті стала тривала хвороба серця.

Про кончину Ерні Лайвлі стало відомо лише напередодні, хоча він пішов з життя 2 червня. Про це пише People.

Відомо, що батько зірки "Пліткарки" помер удома в Лос-Анджелесі. Поруч з ним в той момент були дружина Елен і п'ятеро дітей, в тому числі і сама Блейк Лайвлі. Акторка опублікувала спільне фото з батьком в Instastories.

Актриса Блейк Лайвлі опублікував фото з батьком, який помер у віці 74 років
Актриса Блейк Лайвлі опублікував фото з батьком, який помер у віці 74 років
Фото: instagram.com/blakelively/

Ерні Браун народився в 1947 році в місті Балтимор. Після того, як в 1979-му він одружився з агенткою по талантам Елен Лайвлі – взяв її прізвище.

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Браун виховував трьох дітей Елен від її першого шлюбу – Лорі, Робін і Джейсона Лайвлі. У подружжя незабаром народилися двоє спільних дітей: Блейк та Ерік.

Цікаво, що всі п'ятеро дітей Ерні та Елен вибрали справою свого життя акторську діяльність, як і їхній батько.

Ерні Лайвлі знявся у більш ніж ста фільмах та серіалах. Найвідоміші його ролі – в картинах "Джинси-талісман", "Пасажир 57" і "Тернер і Гуч". У першому фільмі він зіграв тата Блейк Лайвлі.

До слова, сама Блейк в шлюбі з Райаном Рейнольдсом народила трьох дітей.

Дивіться в сюжеті, чи допомагають зірки своїм батькам:

Раніше повідомлялося, що помер батько Адель, з яким співачка не встигла помиритися.

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