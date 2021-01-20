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Помер дизайнер Сергій Єрмаков: реакція знаменитостей на втрату легендарного кутюр'є

Сьогодні, 19:30

Зірки поділилися теплими спогадами про померлого друга і колегу

Сьогодні, 20 січня, пішов з життя видатний дизайнер Сергій Єрмаков, який прославився не тільки на батьківщині, але і за кордоном. Роботами унікального, єдиного у світі незрячого дизайнера захоплювалися такі ікони у світі моди, як Жан Поль Готьє, В'ячеслав Зайцев і Пако Рабан.

Українські зірки, які не просто були особисто знайомі з Сергієм Єрмаковим, а й були його справжніми шанувальниками, відреагували на трагічну подію.

Світлана Вольнова

Українська телеведуча, акторка, модель і близька подруга Єрмакова Світлана Вольнова вже поділилася з нами своїми спогадами про талановитого кутюр'є. Знаменитість також присвятила своєму другові публікацію в Instagram.

"RIP Великому Майстру, обласканому славою від України до Америки, який перетворював жінок в Богинь, добрій і відданій людині. Мій прекрасний друг Сергій Єрмаков... тонка творча душа. Пішов сьогодні сонячним ранком. Я поставлю його улюблену Мадонну you must love me, нехай він не чує як я плачу. RIP", – написала Світлана Вольнова.

Сергій Єрмаков і Світлана Вольнова
Сергій Єрмаков і Світлана Вольнова
Фото: instagram.com/diva_volnova/

Камалія

Засмучена і вражена смертю дизайнера й українська співачка Камалія.

"Сергій, дорогий, як же так?... Ти назавжди залишишся жити у твоїх шедевральних творінь. Царство небесне, Друг", – написала співачка.

Камалія і Сергій Єрмаков
Камалія і Сергій Єрмаков
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Анастасія Приходько

Співачка і заслужена артистка України Анастасія Приходько поділилася спогадом про те, як познайомилася з Сергієм Єрмаковим. Це сталося у 2010 році.

"Я пригадую цю сукню, в якій я була на вечірці "Світське життя" у ботанічному саду! Тоді я відчувала себе самою красивою... Дякую за талант... Спочивай з миром... Дуже шкода талановитих людей, які так рано йдуть з життя...", – написала співачка.

A post shared by (@prykhodko_official)

Костянтин Дорошенко

Арткритик Костянтин Дорошенко в Facebook опублікував архівне фото Сергія Єрмакова та поділився спогадами, яким був дизайнер.

"Світлий, талановитий, зворушливий, особлива людина. Ти був закоханий у красу, і вона відповідала тобі взаємністю. Ти любив Богородицю, і Вона приймає тебе під свій покров", – написав

Сергій Єрмаков
Сергій Єрмаков
Фото: acebook.com/doroshenko.kostyantyn

Раніше пішов з життя легенда кіно – південнокорейський режисер Кім Кі Дук.

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