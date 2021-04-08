Помер актор, який зіграв Жака Рено в серіалі "Твін Пікс"

Олкевіч переніс кілька операцій

На 73-му році пішов з життя відомий американський актор Волтер Олкевіч, який зіграв канадського злочинця Жака Рено в серіалі "Твін Пікс".

Про смерть Олкевіча повідомив його син, сценарист Зак Олкевіч, передає Hollywood Reporter.

Актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Останні 20 років свого життя Волтер Олкевіч скаржився на проблеми зі здоров'ям. Він переніс кілька операцій на коліні, тому не міг ходити і зробив перерву у своїй кар'єрі.

У фільмографії Ріттера також значаться ролі в картинах "Флеш", "Бетмен", "Грейс у вогні", "Швидка допомога" та інші.

Також нещодавно ми писали, що помер відомий британський актор Пол Ріттер. Він помер у віці 54 років від пухлини мозку.

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