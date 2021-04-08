Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Помер актор, який зіграв Жака Рено в серіалі "Твін Пікс"

Сьогодні, 05:20

Олкевіч переніс кілька операцій

На 73-му році пішов з життя відомий американський актор Волтер Олкевіч, який зіграв канадського злочинця Жака Рено в серіалі "Твін Пікс".

Про смерть Олкевіча повідомив його син, сценарист Зак Олкевіч, передає Hollywood Reporter.

Актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Останні 20 років свого життя Волтер Олкевіч скаржився на проблеми зі здоров'ям. Він переніс кілька операцій на коліні, тому не міг ходити і зробив перерву у своїй кар'єрі.

У фільмографії Ріттера також значаться ролі в картинах "Флеш", "Бетмен", "Грейс у вогні", "Швидка допомога" та інші.

Також нещодавно ми писали, що помер відомий британський актор Пол Ріттер. Він помер у віці 54 років від пухлини мозку.

Раніше ми також розповідали, що стало причиною смерті Андрій Мягкова

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
смерть актор
Реклама

Новини партнерів

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса

Популярні статті

Вчора, 16:45Здорово

Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси

Вчора, 12:21Зірково

Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

Вчора, 10:05Зірково

Падчерка Потапа розповіла, чому пішла з сімейного бізнесу

Вчора, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Вчора, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

6 квітняEvents

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

6 квітняСмачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

6 квітняЗірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

6 квітняЗірково

Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

6 квітняФаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

6 квітняФаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

6 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

5 квітняФаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

5 квітняФаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Сімейне життя Руслани здивує кожного
Сімейне життя Руслани здивує кожного

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти