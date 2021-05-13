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Укршоубіз нарешті вирвався в люди після карантину – що відбувалося за лаштунками YUNA-2021

Сьогодні, 19:31

Українські знаменитості поділилися з нами своїми емоціями стосовно першого після карантину великого івенту

YUNA 2021
YUNA 2021
Фото: Сьогодні, прес-служба

12 травня у Палаці "Україна" відбулася музична премія YUNA 2021. Це перша масштабна офлайн подія в світі шоу-бізнесу з початку року.

У матеріалі Life Сьогодні дізнайтеся, що відбувалося за лаштунками церемонії YUNA 2021, і що селебрітіз думають про першу велику подію після довгих днів карантину.

Настя Каменських на YUNA 2021
Настя Каменських на YUNA 2021
Фото: пресслужба

На червоній доріжці, біля якої зібралося не менше двох десятків телекамер, українські знаменитості радо позували в своєму яскравому вбранні – всі вони скучили за такими тусовками, а тут була хороша можливість, так би мовити і світ подивитися, і себе показати.

"Я надзвичайно вдячна організаторам YUNA, за те, що вони все ж провели церемонію на свій страх і ризик. Безумовно, це все ризиковано, але ми соціальні істоти, нам просто необхідно спілкуватися, обійматися, кайфувати. Я шалено щаслива всіх побачити, вбратися, нафарбуватися, поспілкуватися – це все життя!" – поділилася з Life Сьогодні Настя Каменських, яка прийшла на премію в розкішному міні з об'ємними рукавами.

NK
NK
Фото: пресслужба

Та чи був час у зірок спілкуватися одне з одним, адже і Настя, і її колеги були у журналістів нарозхват?! Так чи інакше, Каменських зізналася – такі заходи – це круто, але найбільше вона сумує за своїми концертами.

"Звичайно ж, скучаю більше за концертами, тому що це обмін енергією, який неможливо нічим замінити. На карантині я робила тренування в Instagram, проводила онлайн-концерти, я випускала пісні та відеокліпи, але це все не замінить живий концерт. Коли ти на сцені – це магія", – каже Настя.

YUNA 2021
YUNA 2021
Фото: Сьогодні

Нудьгують за концертами і Фоззі з Фаготом з легендарної групи ТНМК. Нам вдалося поспілкуватися, відійшовши в куток біля входу в зал, поки повз нас бігали й галасували гості церемонії.

"Ми скучили за гастролями, за відчуттям, що ти кудись їдеш, де ти потрібен. Якби цей захід проходив десь у Чернігові, у нас би "святкувалка" зросла вдвічі, якби в Одесі – ми б уже були п'яні...", – каже Фоззі.

"І мокрі, бо море", – додає Фагот.

Фоззі продовжив: "У Києві все це святкується дуже стримано. Наступного тижня їдемо на гастролі містами України, тож якби ви тоді запитали нас про емоції, думаю, вони були б більш яскравими".

ТНМК
ТНМК
Фото: пресслужба

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Відпустили ТНМК в зал для глядачів і одразу ж зловили на пару слів українського дизайнера Андре Тана, який таких заходів не боїться – з усією родиною він вже перехворів на COVID-19.

"Мені здається, що нарешті після двох місяців ув'язнення ми можемо вийти в люди і провітрити свої вбрання – смокінги, піджаки та вечірні сукні. Я вважаю, що такі заходи мають бути, та й досить вже цьому карантину бушувати на планеті. У США, наприклад, вже скасували масковий режим (для вакцинованих людей – Ред.), тому сподіваюся, що і у нас через кілька місяців це станеться", – пояснив нам Андре.

Андре Тан
Андре Тан
Фото: пресслужба

Яскраво і стильно в той вечір виглядала також реп-виконавиця alyona alyona. Артистка вбралася в лілово-чорний костюм, який поєднувався з її новим кольором волосся. Біля входу в зал її оточували наші колеги – всі хотіли поспілкуватися з артисткою, особливо після серії її досить відвертих знімків у соцмережах в межах просування свого альбому Galas.

"Дуже шкода, що в минулому році церемонії не було, і я дуже тішуся, що цього року у артистів була можливість вийти на сцену, потримати статуетку в руках, отримати приємні емоції, сказати своє слово, достукатися до людей. Ну і взагалі це круто – прийти на такий великий захід, побачити знайомих, яких сто років не бачила, класно!" – поділилася з нами своїми емоціями alyona alyona.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: пресслужба

Через кілька хвилин після нашої розмови артистка перемогла в номінації "Найкраща виконавиця року". Наполовину порожній через обмеження зал Палацу "Україна" ревів! Вітаємо alyona alyona з перемогою!

До речі, перемогу артистки віщувала її колега – Джамала. В Instastories вона запостила веселе відео, на якому вгадує мало не всіх переможців. Alyona alyona прозвала колегу Джавангой (Джамала + Ванга). Просто подивіться це відео! У нас одне питання: Джамала, зізнавайтесь, коли там долар подешевшає і COVID-19 піде?

Джамала
Відео: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Міла Нітіч в декількох реченнях описала думку багатьох – через карантин починаєш бути дещо диким і, як колись сказала про себе фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна, горобцем-соціофобушком!

"Зараз всі ми перебуваємо в замкнутому просторі – люди від цього дичавіють, стають закритими, та все ж хочеться, щоб було більше спілкування. Це перший захід, який дав нагоду масово побачити одне одного, поспілкуватися, обійнятися, посидіти в залі й отримати задоволення від того, що відбувається навколо. Вважаю, що це вже велика перемога й успіх за останній рік", – говорить Міла Нітіч.

Міла Нітіч
Міла Нітіч
Фото: пресслужба

Будемо сподіватися, що ненависний COVID-19 скоро відступить і дасть можливість артистам виступати на концертах і великих заходах, а нам – насолоджуватися їхніми виступами!

Не пропустіть наш матеріал про зіркові вбрання на червоній доріжці музичної премії YUNA 2021. Там є на що подивитися!

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