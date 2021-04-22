Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі
Український кліпмейкер в ексклюзивному інтерв'ю розповів, чому багато зірок приховує свою орієнтацію
Український кліпмейкер Юрій Двіжон, відомий співпрацею з Іриною Білик, розповів, чому деякі представники шоу-бізнесу бояться зробити камінгаут.
В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі Україна він зізнався, що причина криється у відсутності підтримки, зокрема в ЗМІ.
"Дивишся на Бориса Мойсеєва, Філіпа Кіркорова, Діму Білана або Сергія Лазарєва – зрозуміло, що вони всі геї, але не говорять про це, підтримки немає в ЗМІ", – розповів кліпмейкер в інтерв'ю "Зірковому шляху".
Юрій зізнався, що у нього є друг з Ірану, в якого були стосунки з Андрієм Малаховим.
"Він говорив, що Малахов не любить спати з тими, хто його національності. Він боїться, що вони його можуть здати або будуть якісь компромати", – розповів Двіжон.
Раніше герой "Холостяка" зізнався, що він гей.
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