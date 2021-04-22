Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Сьогодні, 11:15

Український кліпмейкер в ексклюзивному інтерв'ю розповів, чому багато зірок приховує свою орієнтацію

Український кліпмейкер Юрій Двіжон, відомий співпрацею з Іриною Білик, розповів, чому деякі представники шоу-бізнесу бояться зробити камінгаут.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі Україна він зізнався, що причина криється у відсутності підтримки, зокрема в ЗМІ.

Юрій Двіжон
Юрій Двіжон
Фото: facebook.com/Dvizhon

"Дивишся на Бориса Мойсеєва, Філіпа Кіркорова, Діму Білана або Сергія Лазарєва – зрозуміло, що вони всі геї, але не говорять про це, підтримки немає в ЗМІ", – розповів кліпмейкер в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Філіп Кіркоров, Діма Білан, Борис Моїсеєв, Сергій Лазарєв
Філіп Кіркоров, Діма Білан, Борис Моїсеєв, Сергій Лазарєв
Фото: instagram.com/lazarevsergey, instagram.com/fkirkorov, instagram.com/bilanofficial, instagram.com/bmoiseevpro

Юрій зізнався, що у нього є друг з Ірану, в якого були стосунки з Андрієм Малаховим.

"Він говорив, що Малахов не любить спати з тими, хто його національності. Він боїться, що вони його можуть здати або будуть якісь компромати", – розповів Двіжон.

Раніше герой "Холостяка" зізнався, що він гей.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У день народження Пугачової Кіркорова спалили за курінням в готелі Дубая (фото) Проти Діми Білана і Григорія Лепса відкрили провадження через виступи в Криму Як виглядає Борис Мойсеєв після другого інсульту - співака не впізнати
Філіп Кіркоров Діма Білан Сергій Лазарєв Борис Моїсеєв нетрадиційна орієнтація кліпмейкер
Джерело: Эксклюзив "Зіркового шляху"
Реклама

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Популярні статті

Сьогодні, 10:09Зірково

Наталія Сумська відзначає день народження: фото актриси в молодості

Сьогодні, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

Вчора, 18:28Смачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

Вчора, 13:08Зірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

Вчора, 12:30Зірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

Вчора, 12:11Зірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

Вчора, 10:38Смачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

Вчора, 10:16Модно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

20 квітняЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

20 квітняСмачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

20 квітняEvents

Як зробити мінігород в квартирі: перевірені лайфхаки

20 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

19 квітняСмачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

19 квітняФаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

19 квітняЗірково

Колишня хатня обітниця Пугачової і Кіркорова купила однокімнатну квартиру в Москві: Жила як у Христа за пазухою

Новини партнерів

Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти