Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Український кліпмейкер в ексклюзивному інтерв'ю розповів, чому багато зірок приховує свою орієнтацію

Український кліпмейкер Юрій Двіжон, відомий співпрацею з Іриною Білик, розповів, чому деякі представники шоу-бізнесу бояться зробити камінгаут.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі Україна він зізнався, що причина криється у відсутності підтримки, зокрема в ЗМІ.

Юрій Двіжон Фото: facebook.com/Dvizhon

"Дивишся на Бориса Мойсеєва, Філіпа Кіркорова, Діму Білана або Сергія Лазарєва – зрозуміло, що вони всі геї, але не говорять про це, підтримки немає в ЗМІ", – розповів кліпмейкер в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Філіп Кіркоров, Діма Білан, Борис Моїсеєв, Сергій Лазарєв Фото: instagram.com/lazarevsergey, instagram.com/fkirkorov, instagram.com/bilanofficial, instagram.com/bmoiseevpro

Юрій зізнався, що у нього є друг з Ірану, в якого були стосунки з Андрієм Малаховим.

"Він говорив, що Малахов не любить спати з тими, хто його національності. Він боїться, що вони його можуть здати або будуть якісь компромати", – розповів Двіжон.

Раніше герой "Холостяка" зізнався, що він гей.

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