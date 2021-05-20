Українські зірки пройшлися по подіуму в раритетних вишиванках: як пройшов ВишиванкаDAY-2021

Катерина Бужинська, Наталя Денисенко та Юлія Галушка показали свої наряди, спеціально до Дня вишиванки

Як пройшов ВышиванкаDAY-2021 Фото: скриншот

Сьогодні Всесвітній день вишиванки! І новинна група Україна вже третій рік поспіль влаштовує неймовірне свято ВишіванкаDAY-2021. У цьому році для показу вибрали кращу оглядову площадку столиці. Червоною доріжкою крокували відомі українці, зірки шоу-бізнесу та спорту. Не стали на заваді навіть холодний вітер і дощ. Які вишиванки і з якою історією наділи селебритіз – далі в матеріалі.

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Серед знаменитостей на подіумі була і народна артистка України, співачка Катерина Бужинська. Вона прийшла в незвичайній буковинської вишиванці, яку шили спеціально до свята. Всього ж у Бужинської в гардеробі до 10 вишиванок.

Актриса Наталя Денисенко вдягнула вишиванку, яку пошила її бабуся, а вишивала мама, коли їй було 17 років.

Особлива вишиванка з історією і у ведучої Юлії Галушка. Ткала її і прикрашала прабабуся.

"Її вишивала моя прабабуся Оленка. Це сталося мінімум 100 років тому. Я вишиванки ношу і в повсякденному житті, але цю не ношу – бережу", – розповіла ведуча.

Заслужена артистка України, співачка Ярослава Руденко також пройшлася по подіуму в особливій для себе вишиванці. Вона дісталася їй у спадок від прабабусі, яка прожила 102 роки на Полтавщині.

Українська вишита сорочка – це особливий символ українства. Вона усуває кордони, об'єднує і надихає.

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