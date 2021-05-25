Учасник Євробачення від Британії відреагував на тотальний провал у фіналі конкурсу

Артист подякував усім за підтримку після фіналу "Євробачення" і зазначив, що зосередиться тільки на позитиві

Джеймс Ньюман Фото: скриншот

Момент оголошення результатів голосування глядачів і журі "Євробачення" був найнапруженішим. Італія перемогла на конкурсі, набравши 524 голоси. Не позаздриш тільки деяким іншим країнам, які взагалі не отримали балів від глядачів.

Особлива ситуація склалася у представника Великої Британії – Джеймс Ньюман отримав нуль балів як від професійного журі, так і від глядачів. Багато хто був, м'яко кажучи, шокований таким поворотом. Однак сам Джеймс, схоже, не сумує, адже завдяки своєму "провалу" відео його виступу на YouTube подивилося набагато більше людей, ніж номери тих учасників, які отримали хоч якісь бали.

Ось що артист написав у Twitter:

"Головне в написанні пісень – немає гарантії того, що їх зрозуміє аудиторія. Спасибі всім чудовим і відданим фанатам, хто підтримував мене, слухає мою музику і наповнює життя позитивом і любов'ю. Хочу зосередиться на позитивному моменті – я стояв на сцені, виконував мою композицію, яку я написав з любов'ю, для сотень мільйонів людей", – йдеться у заяві Джеймса.

Джеймс Ньюман Фото: скриншот

Тепер виступ артиста в фіналі конкурсу "Євробачення-2021" набрав понад 2,5 мільйона переглядів на YouTube. Багато глядачів не розуміють, чому Ньюман отримав таку низьку оцінку, і підтримують його в коментарях.

Раніше ми писали, як у Мережі відреагували на низьку оцінку Великої Британії та інших країн на "Євробаченні-2021".

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