Учасниця телешоу втратила свідомість на сцені, слухаючи критику журі (відео)

Дівчину одразу ж госпіталізували

У новому сезоні популярного американського шоу American Idol, зірка якого, Келлі Кларксон розлучилася з чоловіком, відбулося дещо несподіване. Одна з учасниць, Функе Лагоке втратила свідомість прямо на сцені після свого виступу. Це все сталося прямо в ефірі на очах у журі, і незабаром відео з'явилося на YouTube-каналі American Idol.

Функе Лагоке прийшла на шоу разом з Рондою Фелтон – дівчата виступали в дуеті. Прямо перед шоу Ронда розхвилювалася і Функе зуміла заспокоїти її. Потім на сцені дівчата заспівали кавер на пісню Барбари Стрейзанд Tell Him. Під час оцінювання дуету один з членів журі, співак Лайонел Річі, назвав їхній виступ "аварією потягу" і зазначив невпевненість артисток.

Функе Лагоке знепритомніла на сцені Фото: Скріншот з YouTube

Коли журі оголошували вердикт, Функе Лагоке несподівано втратила свідомість і вдарилася підборіддям об підлогу. Партнерка Функе була шокована, а журі ошелешені. Але до дівчини моментально кинулися на допомогу лікарі.

Дівчину госпіталізували.

Скріншот YouTube

За вердиктом лікарів у Функе Лагоке було зневоднення, що і стало причиною непритомності. У титрах до відео повідомили, що дівчата проходять в наступний тур.

Дивіться шокуюче падіння учасниці American Idol:

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