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Представники Вакарчука пояснили, з ким музикант гуляв у Львові

Сьогодні, 17:06

Після новини про розлучення із Лялею Фонарьовою, Вакарчуку приписали нові стосунки. Його помітили на прогулянці з "невідомою жінкою"

У Святослава Вакарчука прокоментували чутки про його новий роман
У Святослава Вакарчука прокоментували чутки про його новий роман
Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Пару днів тому Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з Лялею Фонарьовою. Музикантові вже приписали нові стосунки, а в соцмережах пишуть, що лідер "Океану Ельзи" кинув кохану заради іншої жінки.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вакарчука бачили у Львові, коли він прогулювався з якоюсь жінкою. Її прийняли за нову пасію Святослава.

В Telegram-каналі "Культурная прачечная" написали наступне: "Жінці близько 40 років. Оточення музиканта каже, що таким піднесеним давно його не бачили".

Святослав Вакарчук з колишньою дружиною Лялею Фонарьовою
Святослав Вакарчук з колишньою дружиною Лялею Фонарьовою
Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Пізніше на це відповіли представники Святослава Вакарчука, пояснивши, що разом із ним у Львові була дочка Діана Фонарьова, яка є декораторкою і стилісткою проєкту "Оранжерея".

"У Львові були виключно ті, хто працює в турі. Також була Діана Фонарьова, дочка. Вона є декораторкою, стилісткою в проєкті Оранжерея", – цитує "НВ" прес-службу Вакарчука.

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Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова були разом більш ніж 20 років. Вони познайомилися у 90-х, коли Ляля була стилісткою "ОЕ". Разом пара виховувала дочку Лялі від попереднього шлюбу – Діану.

Ходили чутки, що Святослав і Ляля таємно побралися у 2015 році, та ні Вакарчук, ні Фонарьова цю інформацію ніколи не підтверджували.

Про причини розставання Вакарчук вирішив не розповідати, а Ляля Фонарьова, якій додзвонилися журналісти "Сьогодні", кинула трубку. Подробиці дивіться в сюжеті:

Раніше поет і продюсер Євген Рибчинський заявив, що Ляля Фонарьова допомогла Святославу Вакарчуку стати відомим.

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